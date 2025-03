LinkedIn revela os empregos que mais vão crescer em 2025; confira como se preparar para novas vagas

Em um mercado de evolução rápida, é natural que alguns empregos percam demanda, enquanto outros se colocam em ascensão.

É só olhar alguns anos atrás para perceber como revelador de fotografia e o telefonista já não fazem mais parte dos anúncios de emprego. Enquanto isso, desenvolvedores de aplicativos e especialistas em marketing digital se tornaram indispensáveis.

Para ajudar profissionais a se manterem relevantes, o LinkedIn divulgou a lista “Jobs on the Rise” com um levantamento dos empregos com crescimento mais rápido nos últimos 3 anos e as tendências para o futuro próximo.

Para aqueles que querem se manter relevantes no mercado e aproveitar as novas oportunidades, essa lista funciona como um roteiro estratégico, indicando as áreas mais promissoras em diferentes estágios da carreira.

Cargos em Inteligência artificial lideram a lista de empregos em ascensão

No topo da lista, o recado já é dado. A inteligência artificial está comandando as recentes mudanças no mercado.

Logo no primeiro lugar se encontra a posição de Engenheiro de Inteligência Artificial. Este é o profissional responsável por projetar, desenvolver e implementar modelos e algoritmos de IA para otimizar e resolver problemas complexos.

Em seguida, na segunda posição, está o Consultor em Inteligência Artificial. Posição ocupada pelo especialista que auxilia organizações com a adoção e integração de tecnologias de IA para atingir metas de negócio e melhorar as operações.

Na lista também figura o Pesquisador de Inteligência Artificial, profissional responsável por desenvolver novas soluções e avanços tecnológicos no setor, conduzindo experimentos e explorando novas aplicações da IA.

Essas três posições reforçam uma tendência inquestionável: a adoção de inteligência artificial por empresas de todos os setores está acontecendo de forma exponencial. Como resultado, novos empregos estão surgindo e a demanda por profissionais qualificados só aumenta.

A inteligência artificial está transformando empregos, redefinindo habilidades e desafiando profissionais

A inteligência artificial está transformando a maneira como as empresas operam, e seu impacto na força de trabalho é inegável.

O uso de IA no local de trabalho tem o potencial de automatizar tarefas repetitivas, aumentar a eficiência e melhorar a precisão. No entanto, também levanta preocupações sobre o deslocamento de empregos e a necessidade de requalificação.

De acordo com um relatório do McKinsey Global Institute, até 375 milhões de trabalhadores em todo o mundo podem precisar mudar de ocupação ou aprender novas habilidades até 2030 devido à automação e à IA.

Embora alguns empregos possam ser eliminados, novos surgirão e os existentes evoluirão. É importante que empresas e trabalhadores entendam o impacto da IA ​​na força de trabalho e se preparem para os empregos do futuro.

