LinkedIn: 65% dos executivos só contratam quem entende de IA. Veja as habilidades mais procuradas

A inteligência artificial está cada vez mais presente no ambiente de trabalho e, mais do que nunca, na mente dos empregadores. De acordo com o Work Trend Index Annual Report 2024, relatório produzido pela Microsoft e LinkedIn, 2 em cada 3 diretores seniores e executivos de alto escalão afirmam que não contratariam alguém sem habilidades em IA.

Diante da ampla oferta de cursos sobre inteligência artificial, pode ser difícil escolher por onde começar. No entanto, especialistas recomendam focar em habilidades que são especialmente valorizadas pelos empregadores e aplicáveis a diferentes setores.

“Aprender habilidades básicas de IA é a melhor maneira de encurtar o caminho para se tornar competitivo em relação a pessoas com mais experiência”, afirmou Aneesh Raman, diretor de oportunidades econômicas do LinkedIn, ao CNBC Make It.

“Você não precisa ter um doutorado em ciência da computação”, diz Keith Spencer, especialista em carreiras e redator profissional de currículos na FlexJobs. “O importante é entender como a IA pode ser usada no seu trabalho para torná-lo mais eficiente, produtivo e eficaz.”

Duas habilidades em IA que podem aumentar suas chances de contratação

1. Engenharia de prompts

Engenharia de prompts, ou prompt engineering, é a prática de criar buscas eficazes e bem estruturadas para obter os melhores resultados de ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT e Claude. Essa habilidade é essencial para qualquer pessoa que utilize IA, independentemente da área de atuação, explica Spencer.

“O resultado [da IA] depende da sua entrada, e os prompts fazem parte dessa entrada”, diz Spencer. “Você precisa aprender a fazer boas perguntas e dar as direções certas para obter os resultados desejados.”

A engenharia de prompts pode ser usada para analisar grandes conjuntos de dados ou identificar tendências importantes para um mercado específico, além de ser aplicável a praticamente qualquer setor.

“Não posso enfatizar o suficiente: engenharia de prompts é uma habilidade que pode ser usada em quase qualquer lugar”, afirmou Lydia Logan, vice-presidente de educação global e desenvolvimento da força de trabalho da IBM, ao CNBC Make It. “É uma habilidade que pode abrir portas para inúmeras oportunidades.”

2. Aprendizado de máquina

Aprendizado de máquina, ou machine learning, é um ramo da inteligência artificial que ensina computadores a analisar conjuntos de dados e identificar padrões. Ele permite que os sistemas imitem a maneira como os humanos aprendem, realizem tarefas de forma autônoma e melhorem seu desempenho com a prática, segundo a IBM.

“A demanda por profissionais que podem projetar e implementar aprendizado de máquina está crescendo rapidamente”, aponta um relatório de dezembro de 2024 da Draup, uma plataforma do Texas que auxilia empresas a usar e entender IA para expandir suas equipes.

Modelos de linguagem avançados, um subconjunto do aprendizado de máquina, podem ajudar empresas a automatizar processos e desenvolver chatbots. E a tecnologia continua evoluindo.

Ao entender e aplicar aprendizado de máquina, os profissionais podem automatizar tarefas, analisar grandes volumes de dados e criar processos eficientes de resolução de problemas, destaca Spencer. Isso pode gerar economia de tempo para as empresas e posicionar os profissionais como peças-chave na adoção de novas tecnologias para resolver desafios no local de trabalho.

O aprendizado de máquina pode não ser essencial para todas as profissões, mas pode valer a pena explorá-lo e entender como aplicá-lo dentro de um setor específico, recomenda Spencer. Salários da área chegam a R$ 40 mil.

Caminhos para a capacitação

