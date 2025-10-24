Líder - CEO (Klaus Vedfelt/Getty Images)
Redatora
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10h25.
Otimismo não é apenas um traço de personalidade. Pesquisas recentes mostram que pessoas otimistas vivem mais, são mais produtivas e têm melhor desempenho como líderes.
Para quem busca desenvolver inteligência emocional, cultivar uma mentalidade positiva é um passo fundamental.
Um estudo recente publicado no Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry revelou que o otimismo pode aumentar a expectativa de vida em até 12 anos.
E a boa notícia é que até 75% do nosso nível de otimismo pode ser treinado. As informações foram retiradas de Inc.
As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor
Otimistas tendem a:
Isso está diretamente relacionado aos pilares da inteligência emocional: automotivação, empatia e autorregulação emocional. Líderes otimistas não só enxergam soluções com mais facilidade, como também ajudam suas equipes a manterem a calma e o foco mesmo sob pressão.
Um dos exercícios mais eficazes é o da visualização. Imagine, por 5 minutos por dia, o melhor cenário possível para sua vida profissional e pessoal. Esse hábito simples tem impacto direto no aumento da satisfação e da esperança.
A energia é contagiante. Se você quer se manter positivo, conviva com pessoas que têm visão construtiva da vida. O ambiente influencia diretamente sua mentalidade.
Pessoas com mentalidade fixa acreditam que sua inteligência e competências são limitadas. Já quem tem mentalidade de crescimento entende que pode aprender e evoluir.
Esse tipo de pensamento alimenta o otimismo realista, que reconhece desafios, mas acredita na superação.
Ser otimista não significa ignorar problemas, mas sim manter a capacidade de ver o futuro com esperança e agir para alcançá-lo.
Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação
Líderes que desenvolvem essa habilidade têm mais resiliência, criam ambientes de trabalho mais saudáveis e constroem trajetórias de alta performance sustentável. Quer se tornar esse tipo de líder? Comece treinando seu otimismo hoje.
No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.
Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.
Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória