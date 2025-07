Líderes do Brasil vão ao Reino Unido estudar o impacto da transformação digital em governos

A transformação digital no setor público tem sido uma das prioridades para governos ao redor do mundo.

No Brasil, a Comunitas, organização dedicada à melhoria da gestão pública por meio de parcerias entre os setores público e privado, está levando uma comitiva de líderes públicos e da iniciativa privada para uma formação internacional focada na adoção de novas tecnologias no setor público. A formação acontece entre os dias 28 de julho e 1º de agosto, em parceria com a Universidade de Cambridge, no Reino Unido.

O objetivo do programa é discutir a implementação de soluções digitais nos governos, com destaque para a inteligência artificial (IA) e os impactos da transformação digital nos serviços públicos.

Participam do programa 20 líderes, entre eles figuras proeminentes da política brasileira, como Mendonça Filho e Pedro Paulo, deputados estaduais, e Mateus Simões, vice-governador de Minas Gerais. Também estão presentes gestores públicos de peso, como Inês Maria dos Santos, Procuradora Geral do Estado de São Paulo, e Ricardo Augusto Mello, vice-prefeito de São Paulo.

Por que agora?

A formação em Cambridge acontece em um momento crucial para a gestão pública brasileira. A transformação digital é vista como uma das principais formas de melhorar a eficiência e a transparência dos serviços públicos.

No entanto, a implementação de tecnologias como IA no setor público enfrenta desafios, como a mudança cultural nas administrações públicas e a necessidade de adaptar soluções globais à realidade local.

A Comunitas, ciente dessas dificuldades, tem promovido encontros de alto nível para que líderes brasileiros tenham acesso a casos de sucesso internacionais e se inspirem em boas práticas para adaptar ao contexto brasileiro.

Regina Esteves, fundadora e presidente da Comunitas, e colunista da EXAME, destaca: “O potencial da transformação digital no setor público é fantástico. O objetivo do programa é promover a troca de experiências que gerem insights e destaquem a relevância da tecnologia na melhoria dos serviços públicos, contribuindo com ações estratégicas e eficientes para a população”.

Cases globais

Durante a semana, os participantes terão a oportunidade de aprender com alguns dos maiores especialistas em inovação governamental. Jaideep Prabhu, professor de Marketing na Universidade de Cambridge, abordará como a inovação governamental pode impulsionar o crescimento na Ásia e América Latina.

Além disso, Mark Lazar, fundador do ecossistema de startups de Cambridge, compartilhará as lições do modelo de inovação da cidade. Jessica Montgomery, diretora da AI@Cam, falará sobre como os dados abertos e a IA podem ser usados para melhorar os serviços públicos.

A grade do curso foi estruturada para proporcionar uma imersão nos desafios e oportunidades da transformação digital em diferentes contextos globais, com foco em temas como marketing público, infraestrutura digital e segurança cibernética. Ao final do programa, os participantes terão uma compreensão aprofundada de como a tecnologia pode ser um vetor de mudança para a gestão pública no Brasil.

Desafios com IA

Um dos maiores obstáculos que os governos enfrentam ao adotar inteligência artificial é a resistência cultural à mudança. A introdução de IA exige uma revisão completa das estruturas operacionais, dos processos administrativos e, principalmente, das mentalidades no setor público.

A transformação digital não se limita a implantar novas tecnologias, mas requer uma mudança profunda na forma como as administrações públicas se relacionam com a sociedade.

“Um dos principais desafios para que haja uma transformação digital, de fato, é a mudança cultural verdadeira. É isso que queremos provocar, pois a adoção de inovação na gestão pública significa serviços de mais qualidade, com otimização de tempo e recursos, o que traz benefícios reais à sociedade”, afirma Regina Esteves.

Para ela, a formação tem um papel fundamental em capacitar os líderes para que possam liderar essa mudança no Brasil.

O futuro da gestão pública

A formação em Cambridge não é uma ação isolada, mas parte de um movimento contínuo de capacitação e troca de experiências promovido pela Comunitas. Em 2023, a organização levou líderes públicos para Stanford, nos Estados Unidos, para discutir economia verde e sustentabilidade.

Em 2024, o foco foi segurança pública, com uma imersão na Universidade de Columbia, em Nova York. O programa deste ano segue o mesmo propósito: fornecer aos gestores brasileiros ferramentas para aprimorar a gestão pública e fazer frente aos desafios impostos pela inovação tecnológica.

O futuro da gestão pública brasileira, segundo Regina Esteves, passa por uma adaptação constante às mudanças globais e à necessidade de integrar tecnologias emergentes aos serviços públicos.

"A transformação digital é uma tendência irreversível. O que estamos fazendo é preparar as lideranças públicas para que possam liderar esse processo de forma estratégica e eficaz", conclui a presidente da Comunitas.

História da Comunitas

A Comunitas é uma organização da sociedade civil fundada em 2000 que visa melhorar a gestão pública por meio de parcerias entre os setores público e privado.

Criada com a missão de gerar maior impacto nos investimentos sociais, a organização já tem uma longa trajetória de apoio a prefeituras e governos estaduais no Brasil, com projetos em áreas como educação, saúde, desenvolvimento urbano e meio ambiente.

Com o sucesso de suas iniciativas internacionais, como as formações realizadas em Nova York, Stanford e agora em Cambridge, a Comunitas se consolidou como uma das principais impulsionadoras de inovação na gestão pública no Brasil.