Liderar não é óbvio, segundo head da Zé Delivery

“Mãe do Tom”. É assim que Bruna Marques, head de desenvolvimento de pessoas e comunicação da Zé Delivery, se descreve no LinkedIn. Bruna, que faz parte do grupo LinkedIn Top Voices 2022 com os demais profissionais mais influentes da rede, compartilha com Rodrigo de Godoy, head da EXAME Academy, e Fellipe Collins, CEO da Future Dojo, detalhes da sua carreira no 3º episódio do O Que Ninguém te Conta.

Ter filhos já é motivo suficiente para uma gestora não ter promoção ou equidade salarial se comparada com seus pares homens no mesmo momento de carreira. Para reverter esse cenário, as empresas estão buscando tratar a maternidade de forma mais leve. É o que Bruna contou no videocast da EXAME Academy com a Future Dojo, que tem como proposta trazer o lado B das carreiras de grandes profissionais do mercado.

Nem as linhas mais rebuscadas de um currículo conseguiriam expressar todas as peculiaridades da trajetória não linear de Bruna, head de desenvolvimento de pessoas e comunicação do Zé Delivery. Se teve algo que a profissional aprendeu no decorrer da sua carreira foi se entregar às oportunidades que se apresentavam. Esse mindset, que auxiliou Bruna a alcançar o cargo de líder a frente da equipe de pessoas no Zé Delivery, também levou a head a viajar à Ásia para trabalhar como modelo.

Mãe, modelo e líder de equipe, Bruna soma diversas experiências além da capacidade de liderança que aprendeu com o decorrer de sua trajetória. Para Bruna Marques, a lição mais valiosa sobre liderança é ter a capacidade de ser um facilitador no trabalho — procurando sempre lidar com a equipe da melhor forma ao mesmo tempo que busca entender como ajudá-la.

“Acho que, primordialmente, é lidar com pessoas, lidar com gente. Entender os perfis das pessoas, ouvir genuinamente e procurar entender o que a pessoa precisa de você [como líder]. Então, nem sempre é óbvio, nem sempre as pessoas sabem expressar o que elas precisam. Em todas as experiências que tive, seja empreendendo, modelando lá fora ou hoje trabalhando diretamente com People [área de RH]. Então o que as pessoas precisam e como nós, líderes, lidamos com elas?”

Bruna também comenta como esse pensamento de enxergar as necessidades da equipe pode ser aplicado à diversidade e inclusão. Para a head, o discurso de diversidade está muito presente, mas a prática ainda está engatinhando no dia a dia. “Enquanto a diversidade não fizer parte, de fato, da estratégia e não for, genuinamente, introjetada na cultura da empresa de nada adianta”, acredita a líder.

Assista ao episódio completo do videocast O Que Ninguém te Conta:

O que é O Que Ninguém te Conta

É o programa semanal da EXAME Academy lançado no YouTube que entrevista profissionais das mais diferentes áreas para contarem suas experiências profissionais e histórias inimagináveis que nem as melhores folhas de currículos nem perfil no LinkedIn podem prever. O videocast é lançado todas terças-feiras. Para não perder os novos episódios, se inscreva no canal da EXAME Academy.

