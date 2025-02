'Liderança não é sobre dar ordens, mas inspirar as pessoas a darem o seu melhor', diz executiva

Quando Indra Nooyi assumiu o cargo de CEO da PepsiCo, em 2006, tornou-se uma das mulheres mais influentes do mundo corporativo.

Durante seus 12 anos à frente da companhia, expandiu o faturamento de US$ 35 bilhões para US$ 63,5 bilhões, impulsionou uma agenda sustentável e promoveu uma transformação na cultura organizacional.

Mas, para além dos números, o legado de Nooyi está em sua visão sobre ser líder. “Liderança não se trata de dar ordens, mas de inspirar as pessoas a darem o seu melhor”, afirmou.

Para ela, um gestor eficaz não se impõe, mas conquista a confiança do time ao criar um ambiente de engajamento e inovação.

Segundo especialistas, essa abordagem é especialmente relevante no cenário atual, em que retenção de talentos e propósito organizacional são prioridades para empresas em todo o mundo.

Mas como transformar essa visão em prática? Veja a seguir quatro lições de Indra Nooyi para uma liderança mais eficaz.

Lições para ser um líder melhor

1. Escutar é mais importante do que falar

Nooyi sempre destacou que um bom líder é, antes de tudo, um bom ouvinte. Durante sua gestão, ela fazia questão de manter um diálogo constante com colaboradores de todos os níveis da organização.

O que aplicar na prática:

Dê espaço para que sua equipe traga ideias e feedbacks.

Pratique a escuta ativa, demonstrando interesse genuíno nas preocupações dos colaboradores.

2. Propósito claro fortalece o time

Quando assumiu a PepsiCo, Nooyi liderou uma reformulação do portfólio da empresa para incluir opções mais saudáveis e sustentáveis, conectando os negócios a um propósito maior.

O que aplicar na prática:

Defina um propósito que vá além dos resultados financeiros.

Comunique essa visão de forma transparente para que todos na empresa saibam qual é o objetivo maior.

3. Reconhecer e valorizar as pessoas faz diferença

Para reforçar a cultura de valorização do time, Nooyi escrevia cartas de agradecimento às mães de seus principais executivos, reconhecendo o papel delas na formação de grandes profissionais. A iniciativa teve um impacto positivo no engajamento dos funcionários.

O que aplicar na prática:

Celebre conquistas e reconheça o esforço da equipe.

Pequenos gestos de valorização criam um ambiente mais positivo e motivador.

4. Confiança gera autonomia e inovação

Nooyi defendia que um líder não precisa ter todas as respostas – mas deve criar um ambiente que incentive as pessoas a trazerem soluções. Durante sua gestão, ela delegou responsabilidades estratégicas, permitindo que times tomassem decisões com mais agilidade.

O que aplicar na prática:

Delegue tarefas de forma estruturada, sem microgerenciar.

Estimule a autonomia dos colaboradores para acelerar a inovação.

Esse é o caminho para ser um líder melhor

A trajetória de Indra Nooyi reforça que liderança eficaz não está no comando pelo comando, mas na capacidade de inspirar e engajar equipes.

