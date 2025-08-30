‘Liderança não é a licença para fazer menos; é a responsabilidade de fazer mais’, diz escritor

Liderar não é um privilégio, mas uma missão que exige esforço constante. Essa é a premissa defendida por Simon Sinek, um dos maiores especialistas em liderança e comportamento organizacional da atualidade.

Autor de best-sellers como “Líderes se Servem por Último” e “Comece pelo Porquê”, Sinek conquistou destaque internacional ao decifrar o que torna líderes verdadeiramente inspiradores. Suas ideias têm impactado CEOs, líderes governamentais e equipes ao redor do mundo.

Em “Líderes se Servem por Último”, Sinek afirma que “a liderança não é a licença para fazer menos; é a responsabilidade de fazer mais.” Para especialistas, a frase é um chamado direto à ação: liderar significa assumir um compromisso com as pessoas, ir além das métricas imediatas e construir ambientes onde equipes se sintam seguras para colaborar e inovar.

Mas como ser um líder que é referência para o seu time? Veja, a seguir, quatro princípios fundamentais para melhorar sua liderança e criar impacto duradouro, segundo o autor best-seller.

4 dicas para ser um líder melhor

1. Seja o primeiro a agir

Liderar é dar o exemplo. Não espere que sua equipe faça algo que você mesmo não está disposto a fazer. Um bom líder está na linha de frente, mostrando como se faz. Sinek defende que os líderes devem assumir responsabilidades antes de cobrar resultados dos outros.

2. Crie um ambiente de confiança

Para Sinek, o líder tem a responsabilidade de criar um “círculo de segurança” para sua equipe. Isso significa construir um ambiente onde as pessoas se sintam protegidas para inovar, assumir riscos e até errar, sabendo que esses erros serão encarados como parte do processo de aprendizado.

3. Priorize as pessoas

Liderança é, antes de tudo, um compromisso com seres humanos. Dedique tempo para ouvir sua equipe e entender suas necessidades. Demonstre que o bem-estar deles é prioridade. “Quando as pessoas sentem que você se importa, elas dão o melhor de si”, afirma Sinek.

4. Invista em sua formação

Grandes líderes são eternos aprendizes. Leia, participe de eventos, busque mentores. Um líder que investe no próprio desenvolvimento está mais preparado para inspirar e guiar outros. Sinek reforça que liderar é uma jornada contínua de crescimento.

Pré-MBA ensina como ser um líder completo

