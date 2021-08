Esta é a maior armadilha da liderança no futuro do trabalho pós-pandemia

Você precisa de um mapa para navegar o futuro do trabalho? Então a empreendedora e futurista americana Elatia Abate tem uma dura verdade para te contar:

“O mapa só funciona se você sabe onde está e onde quer chegar. Quando você nunca esteve no lugar, precisa de uma coisa que pode ancorar”, afirma a especialista no novo episódio do podcast Entre Trampos e Barrancos.

Elatia Abate dá essa explicação para falar sobre as habilidades que as lideranças precisarão ter para lidar com o mundo pós-pandemia. Segundo ela, todos os profissionais precisarão assumir alguma responsabilidade de liderança a partir de agora – e ter uma postura de desbravadores.

Por isso, Abate recomenda uma estratégia desenhada como bússola para guiar as equipes em um mundo com mudanças cada vez mais aceleradas. Essa é a razão para ela falar em descartar os mapas e começar a desenhar caminhos guiados pelo impacto desejado.

E a futurista deixa um alerta importante: as duas habilidades de destaque para o futuro serão a resiliência e a mentalidade flexível.

Mais importante ainda, existe uma atitude que será uma armadilha para os líderes e uma ameaça para suas equipes quando passar a pandemia e houver uma retomada da rotina.

“O mundo pós-pandemia não vai ser igual ao que a gente tinha antes. Isso é o mais importante. O líder que está tentando colocar tudo de volta na mesma caixinha de antes vai sofrer e seus times vão sofrer também. Primeiro, precisa estar aberto a ideia de que o mundo vai ser outro e está em criação”, diz.

Assim, ela vê que o papel primordial do líder será o de criação de uma nova realidade de trabalho.

Liderança flexível para o trabalho híbrido

Como exemplo, Washington Botelho, diretor para a América Latina de Corporate Solutions da JLL, empresa do mercado imobiliário para escritórios, mostra esse tipo de mentalidade ao falar que a única certeza da empresa é que ainda não se sabe a resposta para o trabalho pós-pandemia.

“Sabemos que o ambiente do escritório vai ser redesenhado para o modelo híbrido. E as pessoas vão trabalhar de casa e de qualquer lugar. Sabemos também que a segurança e saúde serão fatores importantes”, disse ele.

Esse é um exemplo de liderança pensando em uma estratégia bússola. Existem algumas tendências que norteiam as decisões e as respostas serão formadas ao longo do caminho.

Em pesquisa com dois mil profissionais no mundo, a JLL observou que apenas 10% dos entrevistados querem voltar ao escritório em tempo integral. E 24% trabalhariam remotamente para sempre.

Para 66% dos profissionais, escolher um combo mais flexível entre casa, escritório e até um terceiro espaço seria o ideal.

