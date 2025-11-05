Carreira

Liderança do futuro: como gerentes usam inteligência emocional para superar desafios da era digital

Empresas que investem em inteligência emocional colhem resultados em produtividade, segurança e retenção de talentos

6. Inteligência Emocional (Thinkstock/ Blackregis)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 15h12.

Por décadas, a liderança nas empresas foi definida principalmente pela experiência técnica e pela eficiência operacional. Porém, com o avanço da automação e da inteligência artificial, a inteligência emocional tem se destacado como o principal diferencial. 

Empresas como Honeywell e Motorola têm demonstrado que treinamentos de inteligência emocional resultam em ganhos mensuráveis em produtividade, segurança e retenção de colaboradores.

Na PPG, uma das maiores fabricantes de tintas e revestimentos, com mais de 44.000 colaboradores em 70 países, a inteligência emocional se tornou uma competência essencial para todos os níveis de liderança. 

A inteligência emocional foi incorporada à cultura da empresa, ajudando líderes a entenderem melhor suas equipes e a melhorar seu desempenho de forma sustentável. As informações foram retiradas de Forbes.

A transição da especialização técnica para a inteligência emocional

No passado, o sucesso no setor industrial dependia muito da maestria técnica. Líderes precisavam entender profundamente os processos, as normas de segurança e os sistemas. 

Porém, com a evolução dos negócios, a experiência técnica não é mais suficiente. Como explica Dr. Christine Boring, Global Head of Leadership Development na PPG: “É preciso entender o lado humano da liderança, e a EQ se tornou parte fundamental dessa mudança.”

Com isso, PPG integrou a inteligência emocional em seus programas de treinamento de líderes em todos os níveis da empresa, desde supervisores de linha de frente até executivos. O objetivo é garantir que os líderes não apenas gerenciem processos, mas também conectem-se emocionalmente com suas equipes, criando ambientes mais colaborativos e eficientes.

A inteligência emocional em todos os níveis da organização

A abordagem de inteligência emocional na PPG não é uniforme, o foco varia conforme o nível hierárquico do líder:

  • Supervisores de linha de frente: aqui, o foco está em autoconhecimento e consciência social. Essas habilidades ajudam a manter as equipes coesas e seguras em ambientes de alta pressão.

  • Gerentes de nível médio: para esses líderes, a inteligência emocional é usada para melhorar a tomada de decisão e o gerenciamento de relacionamentos, ajudando a alinhar a execução com a estratégia da empresa.

  • Líderes sêniores: no nível executivo, o foco é em gestão do estresse e autenticidade, especialmente ao liderar mudanças globais ou transformações organizacionais. A EQ permite que esses líderes tomem decisões complexas de forma mais tranquila e alinhada com os valores da empresa.

Estratégia de inteligência artificial para líderes

A Dr. Christine Boring compartilhou sua estratégia favorita de inteligência emocional, que se resume na frase: “Responder, não reagir.” 

Para ela, antes de tomar uma decisão ou dar um feedback, sempre faz uma pausa e se pergunta: “Essa reação reflete minha filosofia de liderança?”

