Liderança do futuro: como gerentes usam inteligência emocional para superar desafios da era digital

Por décadas, a liderança nas empresas foi definida principalmente pela experiência técnica e pela eficiência operacional. Porém, com o avanço da automação e da inteligência artificial, a inteligência emocional tem se destacado como o principal diferencial.

Empresas como Honeywell e Motorola têm demonstrado que treinamentos de inteligência emocional resultam em ganhos mensuráveis em produtividade, segurança e retenção de colaboradores.

Na PPG, uma das maiores fabricantes de tintas e revestimentos, com mais de 44.000 colaboradores em 70 países, a inteligência emocional se tornou uma competência essencial para todos os níveis de liderança.

A inteligência emocional foi incorporada à cultura da empresa, ajudando líderes a entenderem melhor suas equipes e a melhorar seu desempenho de forma sustentável. As informações foram retiradas de Forbes.

A transição da especialização técnica para a inteligência emocional

No passado, o sucesso no setor industrial dependia muito da maestria técnica. Líderes precisavam entender profundamente os processos, as normas de segurança e os sistemas.

Porém, com a evolução dos negócios, a experiência técnica não é mais suficiente. Como explica Dr. Christine Boring, Global Head of Leadership Development na PPG: “É preciso entender o lado humano da liderança, e a EQ se tornou parte fundamental dessa mudança.”

Com isso, PPG integrou a inteligência emocional em seus programas de treinamento de líderes em todos os níveis da empresa, desde supervisores de linha de frente até executivos. O objetivo é garantir que os líderes não apenas gerenciem processos, mas também conectem-se emocionalmente com suas equipes, criando ambientes mais colaborativos e eficientes.

A inteligência emocional em todos os níveis da organização

A abordagem de inteligência emocional na PPG não é uniforme, o foco varia conforme o nível hierárquico do líder:

Supervisores de linha de frente : aqui, o foco está em autoconhecimento e consciência social . Essas habilidades ajudam a manter as equipes coesas e seguras em ambientes de alta pressão.

Gerentes de nível médio : para esses líderes, a inteligência emocional é usada para melhorar a tomada de decisão e o gerenciamento de relacionamentos , ajudando a alinhar a execução com a estratégia da empresa.

Líderes sêniores : no nível executivo, o foco é em gestão do estresse e autenticidade , especialmente ao liderar mudanças globais ou transformações organizacionais. A EQ permite que esses líderes tomem decisões complexas de forma mais tranquila e alinhada com os valores da empresa.

Estratégia de inteligência artificial para líderes

A Dr. Christine Boring compartilhou sua estratégia favorita de inteligência emocional, que se resume na frase: “Responder, não reagir.”

Para ela, antes de tomar uma decisão ou dar um feedback, sempre faz uma pausa e se pergunta: “Essa reação reflete minha filosofia de liderança?”

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

