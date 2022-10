Líder de inovação da Natura&Co: Marina Almeida libera masterclass gratuita sobre liderança inovadora

Em um mundo tomado por novas tecnologias e facilidades, novos desafios surgiram. O problema é que eles estão demorando cada vez menos para aparecer.

E, para ser um líder eficaz, você precisa ser capaz de responder a esses desafios com velocidade, estratégia e principalmente: empatia.

Você quer aprender a ser um líder inovador para virar uma referência em sua empresa? Clique no link a seguir e confira a masterclass gratuita da Future Dojo em parceria com a Exame: clique para saber mais

Por isso, para você se tornar um líder de verdade… você precisa sair dos frameworks básicos (e ultrapassados) que ensinam por aí e aprender mais sobre pessoas.

Assim você cultiva uma cultura baseada na evolução e desempenho daqueles ao seu redor (e se torna alguém capaz de tirar literalmente o melhor de cada um).

“Nenhum homem será um grande líder se quiser fazer tudo sozinho ou receber todo o crédito por fazê-lo” - Andrew Carnegie

Ou seja, se tornar um líder inovador não ajuda apenas sua equipe ou empresa. Porque quem mais se beneficia disso é você.

Veja 3 razões para você se tornar um líder inovador:

1) Melhorar suas perspectivas de carreira

Conseguir a carreira dos seus sonhos tem muito a ver com o seu marketing para seus líderes.

As empresas estão procurando alguém com habilidades e realizações que superem em muito as de todos os outros funcionários e procurarão habilidades de liderança para decidir quem é promovido.

Você quer aprender a ser um líder inovador para virar uma referência em sua empresa? Clique no link a seguir e confira a masterclass gratuita da Future Dojo em parceria com a Exame: clique para saber mais

2) Aumentará sua confiança

A autoconfiança é uma força vital, tanto no mundo do trabalho quanto na sua vida social.

Uma liderança inovadora pode te ajudar com técnicas essenciais que você precisa para encarar os desafios de uma visão diferente.

E fazer isso pode somar clareza a uma situação difícil, além de promover a sua imagem e facilitar a autoconfiança.

3) Você aprende a influenciar as pessoas

Um líder inovador é aquele que influencia através do exemplo. Ou melhor, da autoridade que ele cria ao redor de si mesmo (uma referência).

“O maior líder não é necessariamente aquele que faz as maiores coisas. Ele é aquele que leva as pessoas a fazerem as melhores coisas” Ronald Reagan

Então se você tiver interesse em aprender “Como se tornar uma liderança inovadora”...

Marina Almeida, Senior Manager do lab de inovação da Natura &Co, vai te ensinar como (através do gerenciamento de si mesmo) você pode se tornar um líder influente em sua empresa - mesmo que você ainda não esteja em um cargo de liderança.

Através de uma masterclass gratuita que a Future Dojo preparou em parceria com a Exame.

Você tem interesse em assistir? Então aproveita enquanto ainda está de graça: Clique aqui para assistir à masterclass.