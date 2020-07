Lições da demissão: empresa tira aprendizados com os desligamentos

O momento de saída de uma empresa — seja o desligamento amigável ou não — sempre ganhou menos atenção do que o momento de entrada de um funcionário. Ao ser aprovado em um processo seletivo, o novo empregado passa por uma agenda de boas-vindas, mas os rituais na hora da demissão não costumam ser tão importantes.

Pensando no potencial perdido na separação, a Suzano prepara uma iniciativa focada em marca empregadora. “Estamos criando uma executiva responsável pelo offboarding, pelo desembarque”, disse Argentino Oliveira, diretor de gente e gestão da Suzano. “Uma pessoa que entra na empresa ganha muito em uma conversa com alguém que trabalhou por anos na organização.”

Oliveira compartilhou a novidade durante o evento virtual Big Business, promovido pela Cia de Talentos nesta quarta-feira, 1º, em conversa sobre marca empregadora. Mediado por Ligia Oliveira, integrante da consultoria, o papo contou com a presença de Aline Alves Felix e Carlos Domingues, das equipes de recursos humanos da Natura e da PepsiCo, respectivamente.

Conexão entre gerações

Destaque no setor de cosméticos e com boa marca empregadora, a Natura consegue se comunicar com seus diversos públicos. “Conectar a marca a seus produtos e serviços é algo que faz sentido, independentemente da geração”, disse Felix. “No nosso caso, os mais jovens se conectam com pelo propósito, e as outras gerações enxergam nosso legado no mercado de trabalho.”

Domingues, da PepsiCo, apontou para uma tendência que, por conta da pandemia, voltou a preocupar a população mais jovem. “Recebemos uma pesquisa com informações colhidas entre outubro de 2019 e o último mês de abril, reunindo os principais atributos relacionados a carreira”, disse. “Uma novidade foi a preocupação com a estabilidade no emprego. Temos refletido sobre isso, é um reflexo do momento que estamos vivendo.”

Veja a conversa na íntegra