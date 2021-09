Lições do CEO no trabalho remoto, por Fernando Modé, do Grupo Boticário

Em março de 2020, quando a pandemia da Covid-19 passou a permear nossos relacionamentos pessoais e profissionais não imaginávamos a dimensão e extensão de seus efeitos. Ela não pediu licença para chegar, simplesmente invadiu nossas vidas sem que tivéssemos a menor capacidade de prever ou nos preparar.

Desde então, iniciamos um intenso processo de aprendizagem sobre ela: compreender a doença, adotar as medidas de prevenção e nos adaptar a novas formas de trabalhar, de conviver com a família e com os amigos. Eram pessimistas os que achavam que a situação permaneceria até o fim de 2020, e aqui estamos nós 18 meses depois ainda enfrentando um inimigo invisível e devastador.

E o que aprendemos com isso? No Grupo Boticário, certamente que devemos apostar no que acreditamos e nas nossas essências, valorizar as relações e as nossas pessoas e aproveitar oportunidades que surgem durante as crises e colocar em prática ideias transformadoras.

Eis que passados 18 meses, o Grupo Boticário está completamente transformado, assim como o mundo em que vivemos. Tomamos uma decisão arrojada e corajosa: oficialmente, a partir de agora, teremos três modelos de trabalho. Na prática, cerca de metade de nossos colaboradores trabalharão de forma remota ou híbrida em definitivo.

Novas boas práticas serão adotadas, muitas delas já têm sido aplicadas e têm impacto direto na qualidade de vida e bem-estar de todos nós, da comunicação digital e assíncrona às reuniões com limites de horários e jornadas flexíveis. Estamos vivenciando uma revolução na forma de trabalho de 12 mil pessoas, com ofícios e realidades muito diferentes.

Estar à frente da condução da transformação organizacional do Grupo Boticário é um privilégio e uma grande responsabilidade. É por isso que estou acompanhando de perto esse movimento, garantindo que nossa cultura seja fortalecida e a conexão seja orgânica entre os três modelos de trabalho: remoto, híbrido e presencial.

E aqui trago uma camada adicional: assumi a cadeira de CEO em março já em um novo contexto. Desejo que em breve possamos nos encontrar com segurança. Como criar conexão com os colaboradores e fazê-los confiar na minha gestão à distância? Com transparência, flexibilidade e usando a tecnologia ao nosso favor.

Por isso, é graças ao modelo remoto e reuniões em vídeo que posso me conectar mensalmente com milhares de colaboradores, tarefa que seria impossível em modelos tradicionais. Não compartilhamos mais do mesmo espaço, mas conseguimos compartilhar e gerir a informação de maneira muito mais ágil, inclusiva e organizada. Foi a partir da comunicação assíncrona que mantivemos nossa cultura e essência, com equipes integradas.

Estamos na vanguarda, nos orgulhamos muito disso e sabemos da responsabilidade em aproveitar mais essa oportunidade para ampliar a diversidade em nossos times. Não precisaremos de outra pandemia para travar novas batalhas, já sabemos que a mudança parte da nossa vontade de transformar o mundo, e faremos isso por meio da beleza. Esse é nosso propósito.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da EXAME Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Quer receber as dicas de carreiras, vagas de emprego e ficar por dentro das tendências do mercado de trabalho? Assine a newsletter aqui.

Pensando em mudar de carreira? Invista na sua carreira com o maior portal de negócios. Assine a EXAME.