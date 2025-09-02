‘Levou 100 anos para sermos um sucesso’, diz líder de uma das maiores construtoras dos EUA

Em um setor ainda dominado por homens e especialmente hostil às mulheres negras, Cheryl McKissack Daniel comanda projetos de bilhões de dólares em Nova York, à frente da mais antiga empresa de construção de propriedade negra dos Estados Unidos.

A CEO da McKissack & McKissack representa a quinta geração de uma linhagem de empreendedores negros que literalmente ajudaram a construir a América, começando em 1790, com Moses McKissack, um menino escravizado que aprendeu alvenaria à força e iniciou um legado que atravessaria gerações. As informações foram retiradas da Forbes.

"Nossa história prova que os afro-americanos não eram apenas trabalhadores, éramos construtores, inovadores e empreendedores " Cheryl McKissack Daniel, CEO da McKissack & McKissack

Uma história de legado e decisão

Nos anos 1980, com o pai de Cheryl debilitado por um derrame, sua mãe assumiu a liderança da empresa. Enfrentando um sistema bancário que sequer oferecia crédito a mulheres sem a autorização de um homem, ela manteve o negócio vivo com coragem e visão, já que queria garantir que uma de suas filhas pudesse assumir o comando no futuro.

Cheryl fez exatamente isso. Formada pela Turner Construction, fundou sua própria empresa em Nova York em 1991 e soube aproveitar os programas de incentivo a negócios liderados por mulheres negras para abrir caminho em um mercado fechado e competitivo.

O ponto de virada veio com o megaprojeto do Barclays Center, no Brooklyn. Em vez de aceitar um papel secundário, Cheryl exigiu liderança no contrato principal.

A partir daí, consolidou a reputação da McKissack & McKissack em obras de grande porte, como a modernização do aeroporto JFK e parcerias estratégicas com a MTA.

(foto do aeroporto JFK)

Uma mulher negra em um setor que ainda não mudou

Mesmo com faturamento de US$ 100 milhões, Cheryl ressalta que mulheres negras continuam enfrentando barreiras sistêmicas para acesso a crédito, garantias e credibilidade.

“Esse é o tipo de risco que as mulheres negras enfrentam neste setor, mas o poder do legado, do empreendedorismo e de ter o próprio negócio é a verdadeira maneira de controlar o próprio destino.” diz.

