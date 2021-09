Lato sensu premium: Mackenzie abre vagas para educação executiva

Fundada há 150 anos e com ampla experiência em cursos de graduação, pós-graduação e pesquisa, a Universidade Presbiteriana Mackenzie se reciclou em dezembro do ano passado ao lançar seu programa de educação executiva.

Estruturados para líderes empresariais de alta performance, os cursos desse segmento aplicam a excelência acadêmica da instituição no mundo corporativo. É voltado para executivos de diversas áreas, interessados em obter as ferramentas necessárias para se destacar como líderes.

Há desde cursos de aperfeiçoamento e atualização, nos quais o aluno desenvolverá o conhecimento específico sobre um determinado assunto, até Master in Business Administration (MBA), Master of Business Innovation (MBI) e Latin Legum Magister (LLM), que permitem incursões bem aprofundadas.

As turmas são compostas de profissionais do mercado, o que garante a formação de grupos de líderes de diversos setores e proporciona a melhor reprodução possível da realidade do mercado de trabalho.

“No ano passado, por causa da pandemia, nossos professores tiveram a oportunidade de se aprimorar, estudando e desenvolvendo novas metodologias para tornar as aulas mais ativas, sejam elas remotas, sejam presenciais”, afirma Lourenço de Miranda Freire Neto, coordenador da pós-graduação do Mackenzie.

Um diploma para cada objetivo

Para quem procura o chamado Lato Sensu premium, que inclui MBAs, MBIs e LLMs, há opções presenciais e EaD (ensino à distância). As primeiras turmas serão oferecidas em São Paulo duas vezes por semestre (fevereiro, abril, agosto e outubro).

Os cursos online têm duração de 432 horas/aula e serão disponibilizados também duas vezes a cada semestre. Os alunos que optarem por eles acompanharão as aulas com a ajuda do Blackboard Collaborate, uma ferramenta de webconferência que permite a divisão de cada turma em microgrupos de trabalho.

O programa também propõe cursos bimestrais de atualização e aperfeiçoamento. Os mais curtos têm 8 horas de duração e os mais longos, 64 horas. O objetivo deles é apresentar para os participantes o que há de mais moderno no universo corporativo e criar um ambiente propício para fomentar discussões estratégicas. Outra meta é fornecer uma visão clara das estratégias globais essenciais que regem esse segmento, além de favorecer o networking.

E ainda há os cursos internacionais com parcerias com Instituições estrangeiras denominado Exchanging Hemispheres, cursos rápidos, realizados durante as férias do corpo docente. Duram de duas a quatro semanas e proporcionam a troca de experiências entre professores e profissionais estrangeiros das mais diversas áreas.

O intuito é captar em primeira mão as novidades que estão moldando o mercado internacional e deixar os alunos aptos a lidar com elas. Neste ano, por exemplo, um dos participantes foi o professor inglês Alan Russell, da London South Bank University.

Formação sob medida para sua área

Promover a conexão entre as teorias e as melhores práticas empresariais é o objetivo número 1 dos programas da área de estratégia, negócios e liderança. Os alunos poderão lapidar as competências que o atual contexto de negócios exige, além de ampliar a maneira como enxergam o novo ambiente corporativo.

Os cursos ligados ao universo de comunicação, marketing e vendas partem do princípio de que a produção de conteúdo agora é essencial para atrair novas oportunidades de negócios, além de entreter, educar ou informar. Discutem os principais desafios comunicacionais e mercadológicos enfrentados no panorama atual e quanto as tecnologias digitais têm um papel predominante.

As formações para os profissionais da área de tecnologia e inovação abordam os negócios digitais e disruptivos, que se sobressaem no contexto frenético em que vivemos.

A Faculdade de Computação e Informática, por sinal, mantém um avançado centro de pesquisa em parceria com uma das maiores empresas globais do segmento tecnológico e laboratórios avançados de pesquisa em novas tecnologias.

Também há cursos voltados para quem atua na arquitetura e no design. Proporcionam dinâmicas relacionadas ao dia a dia da prática profissional, com foco na totalidade dos processos de elaboração dos trabalhos e projetos, mas sem deixar de lado uma visão empreendedora.

Os programas relacionados ao direito descortinam uma visão global dos maiores desafios no ambiente corporativo. As opções de curta duração foram preparadas tendo em vista situações corriqueiras, que mudam de uma hora para a outra. A participação de professores estrangeiros ajuda os alunos a entrar em contato com realidades empresariais diferentes da brasileira.

Por fim, o programa de educação executiva do Mackenzie oferece opções para profissionais de saúde e educação. Para o corpo docente foram selecionados doutores e mestres renomados com vasta vivência profissional.

O objetivo dos cursos lançados, afinal, é qualificar os alunos para tomadas de decisões que favoreçam resultados e processos mais eficientes, com a ajuda da tecnologia disponível.

