Larry Fink, da BlackRock: reuniões presenciais voltarão após a pandemia

O CEO da BlackRock, Larry Fink, disse que o que ele mais espera no mundo pós-pandemia é se reunir com os clientes novamente à medida que a campanha de vacinação dos Estados Unidos continua e as empresas avaliam como retornar ao trabalho presencial.

Em carta anual aos acionistas nesta quarta-feira, Fink disse que não há substituto para as reuniões presenciais. Em outra ocasião, o CEO afirmou que teme que a cultura corporativa possa se desgastar com o tempo enquanto o trabalho ocorre de forma remota.

“Sinto falta das conexões pessoais e das ideias inesperadas que surgem ao nos encontrarmos cara a cara e compartilharmos uma refeição”, disse Fink. “Muitas vezes, é por meio de uma conversa menos estruturada do que em uma videochamada que aprendemos mais uns sobre os outros e vivenciamos aspectos intangíveis, como a cultura, que são difíceis de ver através de uma tela.”

Mais de um ano após a pandemia de Covid-19, empresas financeiras globais como a BlackRock estão decidindo como trazer os funcionários de volta ao ambiente de trabalho com segurança.

No ano passado, os executivos da BlackRock sinalizaram que o escritório continuará sendo o local de trabalho principal para os funcionários a longo prazo, e que a permissão para trabalhar remotamente em tempo integral será concedida de forma seletiva.

Outros pontos que Fink mencionou em sua carta anual incluem:

Esforços da empresa para melhorar as práticas de diversidade e inclusão, após uma série de questões, foram criados com base na cultura empresarial: “Sei que nossa cultura não é perfeita”, escreveu Fink. “Em alguns casos, certos funcionários não seguiram os padrões da BlackRock. Eu deixei claro para os funcionários que queremos saber quando isso acontecer, e que esses indivíduos não têm um lugar na BlackRock.”

BlackRock quer emissões líquidas zero em todos os ativos do sua carteira até 2050. Para tanto, uniu-se a Net Zero Asset Managers Initiative, um grupo focado em reduzir para zero as emissões líquidas de gases de efeito estufa entre as empresas do portfólio.