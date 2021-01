La Casa de Papel e mais: veja 5 séries que podem inspirar a cultura da sua empresa

Se atualizar em treinamentos é uma ótima maneira para melhorar a cultura organizacional de uma empresa e construir uma equipe de qualidade. No entanto, existe outra forma de engajar e melhorar os times – as séries que tratam de uma temas ligados às novas tecnologias, metodologias e tendências do mundo corporativo.

À EXAME, o fundador da Easy Táxi e co-fundador do Gestão 4.0 e CEO da Singu, Tallis Gomes, indicou cinco produções disponíveis em plataformas de streaming que toda liderança deveria conhecer.

La Casa de Papel

A série espanhola é um exemplo do trabalho dinâmico feito dentro de squads e por times multidisciplinares, apesar das más intenções do protagonista principal.

Na trama, um líder chamado Professor cria a melhor estratégia para roubar a Casa da Moeda da Espanha.

“É interessante observar que a equipe do criminoso, além de multidisciplinar, é um caso do uso da metodologia ágil, modo de trabalho que traz inovação para facilitar a execução de projetos”, explica Gomes.

Mindhunter

O seriado baseado em fatos reais acompanha dois agentes do FBI que desenvolvem uma pesquisa para entender melhor a mente dos serial killers.

Com esse propósito, fazem várias entrevistas. Nas cenas de Mindhunter você ainda consegue aprender como eles usam a empatia, uma soft skill muito utilizada no Design Thinking para obter as melhores informações dos criminosos analisados.

De acordo com o co-fundador do Gestão 4.0, essa lição é fundamental para as organizações.

“Aprendi que todo mundo fica incomodado com as tradicionais entrevistas de emprego. Por conta disso, o bate papo deveria ser como um primeiro encontro, em que a atmosfera agradável ajuda extrair as informações relevantes aos poucos, com naturalidade”, revela.

Black Mirror

Muitos falam sobre esse famoso seriado por mostrar tecnologias disruptivas em contextos assustadores e extremos.

Obviamente, os líderes também precisam saber das tendências que aparecem na produção, seja Inteligência Artificial, Realidade Virtual, Realidade Aumentada, entre outras.

Contudo, mais do que entender sobre tecnologia, é preciso compreender como as ferramentas do mundo tecnológico afetam o comportamento humano. Por esse motivo, podemos considerar o Black Mirror mais um seriado comportamental do que tecnológico.

Black Mirror: tecnologias desruptivas podem servir de inspiração Black Mirror: tecnologias desruptivas podem servir de inspiração

Person of Interest

Para descobrir melhor como funciona o enorme cruzamento de dados no Big Data, nada melhor do que assistir Person of Interest. O sitcom exibe um programa de computador que prevê, por meio da Inteligência Artifical, um assassinato a partir do cruzamento e análise de todas as informações que circulam no mundo.

É o que se pode fazer também, por exemplo, com os dados que a empresa possui na área de People Analytics para melhorar a experiência do colaborador, fazer análises de comportamento, definir as melhores estratégias e prioridades da cultura organizacional.

Silicon Valley

A série de comédia acompanha todo o processo de evolução de uma startup e a organização interna dos seus colaboradores, incluindo desde a criação de um aplicativo e a busca por investimento até o momento que o negócio se torna um unicórnio.

Segundo o cofundador do Gestão 4.0, a trama ajuda a entender a forma de trabalho do Vale do Silício ao retratar como seis profissionais desenvolvedores de programas de computador conseguiram construir uma carreira brilhante no maior polo de empreendedorismo norte-americano.