JPMorgan faz alerta a funcionários não vacinados de Nova York

Por Hannah Levitt, da Bloomberg

Jamie Dimon emitiu um aviso sobre vacinação para a equipe de Nova York do JPMorgan.

“Para ir ao escritório, você precisa estar vacinado e, se não estiver vacinado, não poderá trabalhar no escritório”, disse Dimon na segunda-feira em entrevista à CNBC. “E não vamos pagar para você não trabalhar no escritório.”

O aviso vem depois que o banco implementou um mandato de vacina em nove prédios de Manhattan no mês passado. Dimon disse que 97% dos funcionários da empresa em Nova York já estão vacinados. O rival Citigroup está ameaçando funcionários não vacinados com término de contrato ainda neste mês.

Ao contrário do Citigroup, o JPMorgan parou de exigir vacina para todos os funcionários e, em vez disso, está ajustando suas estratégias localmente com base nas diversas circunstâncias dos locais onde o maior banco dos EUA opera, disse ele.

“Diferente de qualquer outra política que já tivemos, não estamos tentando ser consistentes”, disse Dimon. “Existem leis diferentes e requisitos diferentes nas cidades, estados e escolas, e estamos nos ajustando localmente.”

Isso pode significar que “à medida que os edifícios chegam a 95% e 97% de vacinados em certos estados, podem acabar com uma política diferente de outros estados”, disse ele.

O CEO também fez comentários antes do balanço do quarto trimestre de sua empresa no final desta semana, dizendo que os consumidores nunca estiveram em melhor forma.

“Eles estão gastando 25% mais hoje do que antes da covid”, disse Dimon. “Os preços das casas estão em alta, os preços das ações estão em alta, os empregos são abundantes, os salários estão subindo.”

No que diz respeito à inflação e ao potencial de aumento das taxas de juro do Federal Reserve, Dimon disse que o banco central projetará um pouso suave “se tivermos sorte”. Ainda assim, é possível que a inflação seja pior do que o Fed pensa e que o banco precise aumentar as taxas mais do que o esperado atualmente, disse ele.