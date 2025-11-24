Jovens largam o MIT, criam solução de IA para polícia e levantam US$ 2,7 milhões no Vale do Silício

Dois jovens de 19 anos deixaram o MIT para desenvolver uma tecnologia que promete transformar o trabalho policial com o uso de inteligência artificial. A Code Four, criada por George Cheng e Dylan Nguyen, acaba de levantar US$ 2,7 milhões em captação de investimento em estágio inicial após passar pelo Y Combinator, aceleradora de startups, de acordo com o Business Insider.

O produto da dupla automatiza a redação de relatórios a partir de imagens captadas por câmeras corporais. A ferramenta produz versões preliminares que, posteriormente, são revisadas pelos próprios agentes para fins judiciais ou de registro.

Também consegue gerar transcrições, resumos e realizar redações automáticas de trechos de vídeo, ampliando a capacidade de análise e o volume de dados processados em curto tempo.

Para um setor que costuma operar com estruturas antigas, a promessa de reduzir burocracia e liberar policiais para atividades de campo chamou atenção.

“O setor de segurança pública costuma ficar atrás quando falamos de tecnologia, apesar do trabalho intenso de quem atua nele”, disse Nguyen.

Cheng e Nguyen se conheceram ainda no ensino médio, durante competições internacionais de ciências, e ingressaram juntos no MIT. A decisão de abandonar a graduação veio quando perceberam que o caminho empresarial tinha potencial imediato.

Hoje, a Code Four atende 25 departamentos de polícia com um modelo de assinatura de US$ 30 por agente ao mês. A equipe, formada por quatro profissionais, deve crescer com os novos recursos captados.

A trajetória da dupla evidencia como a IA se tornou um diferencial competitivo em qualquer área — inclusive em setores tradicionalmente distantes da tecnologia.

A capacidade de transformar grandes volumes de dados em conhecimento acionável, como demonstram os recursos da Code Four, tem se consolidado como uma habilidade determinante para profissionais que buscam relevância e novas oportunidades.

