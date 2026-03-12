Jovem mente em entrevista de emprego do Google e perde a tão sonhada vaga; veja o que ele disse

Andrew Yeung, assim como muitos jovens na área da tecnologia, sonhava em trabalhar em uma big tech. Quando conquistou a oportunidade de participar do processo seletivo do Google, fez de tudo para não errar. Mas uma resposta errada durante a entrevista de emprego fez com que ele fosse desconsiderado para o cargo.

“Eu fracassei tão feio na rodada final que levou três anos até eu ser entrevistado lá novamente”, contou para a Inc Magazine.

Ao ser questionado sobre seus interesses além trabalho, o jovem teve medo de admitir seus reais interesses e mentiu ao responder a pergunta.

Yeung achou que não seria interessante para os recrutadores do Google um colaborador com interesses “nerds”, que passava as noites criando sites, testando ferramentas de produtividade. Respondeu a pergunta afirmando gostar de festivais e de escutar Drake e Taylor Swift. O resultado foi uma negativa para a tão sonhada vaga.

O valor da autenticidade nas entrevistas

No início da carreira, a identificação com a cultura de uma empresa é um dos primeiros passos para construir uma trajetória profissional sólida. Ao ser verdadeiro, o profissional não apenas tenta impressionar o entrevistador, mas também avalia se aquele ambiente será compatível com quem ele realmente é.

Ao falhar em sua primeira entrevista no Google, Yeung percebeu que uma empresa que o descarta por seus hobbies não seria um lugar onde ele poderia prosperar a longo prazo. “A versão de você mesmo que você apresenta na entrevista precisa sobreviver ao cargo”, afirmou.

Esse tipo de reflexão antes de aceitar uma oferta de emprego pode poupar muitas frustrações futuras, garantindo que o ambiente de trabalho seja favorável ao crescimento pessoal e profissional.

