Joel Jota realiza evento de desenvolvimento pessoal na cidade de Santos nesse fim de semana; veja

A cidade de Santos (SP) recebe nesta sexta-feira, 5, o evento "A Hora H", realizado pelo escritor, treinador e ex-atleta de natação Joel Jota.

Segundo a organização, o evento busca trabalhar a alta performance na vida pessoal e profissional dos participantes através de atividades e palestras durante os dois dias do evento.

Joel Moraes Santos Júnior, conhecido como Joel Jota, é um ex-atleta de natação, professor, palestrante, mestre em Ciências do Esporte, empreendedor. Trabalhou como coordenador do Instituto Neymar e hoje é empresário, focado em desenvolvimento pessoal e profissional e treinamentos na área corporativa. Além disso, é um investidor de startups de saúde e treinamento físico.

Para auxiliar com a condução do evento, Joel convidou alguns amigos pessoas que são grandes nomes nas áreas que atuam, como Flávio Augusto, empresário da Wise Up e proprietário do Orlando City Soccer Club; Caio Carneiro, empreendedor e expert em vendas; Natalia Beauty, Influencer e CEO da Natalia Beauty University; Carla Sarni, Fundadora e presidente da rede de clínicas Sorridents, entre outros.

O brasileiro Rodrygo, jogador profissional do Real Madrid, estará presente no evento, ainda que de forma remota. Vale dizer que poucas semanas atrás o hoje campeão da Champions League anunciou que estava fechado uma parceria para treinar com Joel.

Ao longo das 20 horas de evento, o maior centro de convenções de Santos receberá cada um destes convidados que disponibilizarão ferramentas e conteúdos para os participantes descobrirem e potencializarem os seus pontos fortes, aumentarem a produtividade em todas as áreas da vida, os pilares da gestão das emoções voltados para performance, e o que teve de mais recente sobre saúde e biohacking.