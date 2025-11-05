Jeff Bezos prevê “benefícios gigantescos” da IA e diz que não há motivo para desânimo

No palco da Italian Tech Week 2025, em Turim, Jeff Bezos parecia mais entusiasmado do que nunca com o futuro da tecnologia e afirmou que é impossível se sentir desanimado com a inteligência artificial neste momento. “Não vejo como alguém pode estar desanimado. A qualidade e a produtividade de todos os negócios vão subir”, disse. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Bezos acredita que o impacto da IA será universal, atingindo indústrias, hotéis, empresas de consumo e manufatura, e que o efeito combinado será de difícil proporção: “É difícil até de imaginar, mas é real.”

Segundo ele, ainda que o setor viva um momento de “bolha industrial”, com avaliações infladas e investidores que não sabem diferenciar boas e más ideias, os “vencedores” que usarem a IA de forma estratégica colherão benefícios “gigantescos” para a sociedade.

A fala ecoa uma tendência que já se consolida: a IA não é mais uma promessa, mas uma condição de competitividade. Em empresas como a própria Amazon, a tecnologia já está redesenhando estruturas internas e redefinindo papéis humanos.

Bezos mantém a confiança de quem enxerga a IA como uma força de longo prazo, capaz de transformar tanto a ciência quanto o trabalho. Ele não arrisca um cronograma exato, mas diz que cada setor adotará a tecnologia em ritmos diferentes.

Ainda assim, o recado é claro: quem souber aliar a IA à sua área de atuação sairá na frente.

A visão do bilionário dialoga com uma mudança silenciosa no mercado global. De engenheiros a comunicadores, de gestores a analistas de dados, todos estão sendo chamados a desenvolver fluência em inteligência artificial. Para Bezos, não se trata apenas de acompanhar uma tendência, mas de abraçar o futuro da produtividade.

“Este é o melhor momento para estar animado com o futuro”, concluiu.

