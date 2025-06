Jeff Bezos e a regra dos 70%: como decisões rápidas moldaram um império de US$ 2,29 trilhões

Hoje a Amazon é uma das maiores empresas do mundo, com um valor de mercado que chega a 2,29 trilhões de dólares – um feito impressionante e apenas alcançado por cinco empresas na história.

Na sua liderança está o bilionário Jeff Bezos, que criou a empresa em 1994, quando viu a internet como uma possibilidade de negócio.

O segredo? Investir em tecnologia, logística e inovação, garantindo que a empresa pudesse oferecer uma vasta gama de produtos com entregas rápidas e eficientes, inovando um setor ainda em crescimento.

A regra dos 70%

Para Bezos, o sucesso de uma liderança está também em agir com velocidade. Sua chamada “regra dos 70%” tornou-se uma referência: um bom líder não deve esperar por todas as informações antes de agir.

A maioria das decisões pode ser tomada com cerca de 70% dos dados disponíveis, abrindo espaço para a intuição e agilidade.

Com visão estratégica, intuição aguçada e foco radical no consumidor, Jeff Bezos criou não apenas uma gigante do varejo online, mas um modelo de gestão voltado à inovação contínua.

Sua trajetória mostra que liderar não é apenas sobre dados ou processos. É também sobre apostar em ideias grandes e executá-las com velocidade e consistência.

Seja um líder de alta performance com esse treinamento

Tendo em vista a missão de capacitar empreendedores e líderes brasileiros, a EXAME se une à Saint Paul para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isso significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.