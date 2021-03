Java? Python? Veja as habilidades mais buscadas em profissionais de tecnologia

Dados globais da plataforma de requalificação Degreed revelaram quais habilidades são consideradas as mais importantes em 2021 por engenheiros de software, gerentes de produto e analistas de negócios.

Os dados destacam a capacidade de transferência de habilidades em certas funções de tecnologia e gerenciamento de produto.

Eles foram coletados entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021 a partir de informações de milhões de usuários ativos da Degreed no mundo todo — incluindo Brasil, EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Índia, Austrália, entre outros — em empresas como Ambev, Mastercard, Unilever e Vale.

Para engenheiros de software, as 10 habilidades consideradas vitais para fazer bem o seu trabalho são:

Java Python Programação Arquitetura de software Machine Learning Engenharia de software Inteligência artificial Teste de software SQL Linux

As linguagens de programação são as mais populares em todas as funções de engenharia de software, independentemente do setor.

A ordem das 10 principais habilidades varia em diferentes setores, mas as habilidades listadas permanecem as mesmas.

Em Finanças, por exemplo, o foco é maior em Java, enquanto em Mídia & Telecomunicações a prioridade é Python.

Já entre os gerentes de produto, gerenciamento de produto, estratégia de produto e liderança são as habilidades consideradas mais importantes para o desenvolvimento de suas funções.

Para os analistas de negócios, análise de negócios, Microsoft Excel e análise de dados são as principais habilidades para 2021.

Segundo a Degreed, a revelação de mais destaque é que habilidades mais valorizadas para cada um dos cargos não mudam de maneira significativa de setor para setor.