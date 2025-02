Janela de oportunidade? Em todos os setores, empresas buscam profissionais com esta habilidade

No passado, especializações técnicas ou conhecimento aprofundado em uma única área bastavam para garantir uma carreira sólida. Hoje, o que separa os profissionais comuns dos que chegam ao topo é a capacidade de entender e gerir o dinheiro – o recurso mais crítico de qualquer empresa.

Em tempos de juros altos, margens apertadas e concorrência acirrada, as organizações não buscam apenas bons estrategistas ou inovadores criativos. Elas querem profissionais que saibam fazer o dinheiro trabalhar a favor do negócio.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Não importa se você atua em marketing, tecnologia, engenharia ou RH: quem domina finanças corporativas tem uma vantagem competitiva inquestionável.

Decisões estratégicas passam pelo financeiro

Toda grande decisão dentro de uma empresa precisa passar pelo crivo financeiro. Expansão de operações, entrada em novos mercados e fusões dependem de um CFO e um time de executivos que avaliem os números antes de qualquer movimento.

Profissionais que falam essa língua fluente – que entendem fluxo de caixa, valuation, rentabilidade e investimentos – chamam a atenção do alto escalão. São eles que conseguem argumentar melhor, propor soluções estratégicas e garantir promoções e aumentos salariais.

Profissionais que dominam finanças corporativas não apenas participam das decisões – eles as lideram.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade

O que dizem os especialistas?

Essa não é apenas uma teoria. Quem compreende os princípios financeiros consegue tomar decisões embasadas em dados, sem depender apenas da intuição. Marcelo Desterro, CFO da Mantiqueira e professor do MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, reforça esse ponto:

"Dominar as finanças corporativas permite que você tome decisões com mais confiança. Avaliar dados para investimentos, estruturar o capital da empresa de maneira eficiente e planejar o futuro financeiro com segurança são habilidades essenciais para qualquer profissional de alto nível" Marcelo Desterro

Outro ponto essencial é a relação direta entre conhecimento financeiro e crescimento profissional.

“Ao entender os princípios financeiros, você pode aumentar o ROI (retorno sobre o investimento), o que fortalece a confiança nos planos da empresa e atrai novas oportunidades”, explica Desterro.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Profissionais que sabem demonstrar o impacto financeiro de suas decisões se tornam indispensáveis. Seja para justificar um projeto, negociar investimentos ou conquistar uma promoção, essa habilidade pode ser o diferencial para ascender na carreira.

Como desenvolver essa habilidade?

Para quem deseja aprimorar o conhecimento em finanças corporativas, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento 100% online e com certificado ensina os conceitos financeiros mais importantes para se tornar um líder de alta performance. Durante as aulas, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e entenderão como profissionais de sucesso aplicam boas práticas financeiras no dia a dia.

“O objetivo final é saber transformar números em dados relevantes, dados em conhecimento e conhecimento em insights concretos que apoiem a tomada de decisões estratégicas”, explica o professor do curso.

O conteúdo tem três horas de duração, divididas em quatro aulas (sendo a última ao vivo). O investimento é de apenas R$ 37,00.

📌 Garanta sua vaga agora! EU QUERO ACOMPANHAR O TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE FINANÇAS CORPORATIVAS