Já pensou em trabalhar com IA? Esta série gratuita ensina a liderar projetos na área; acompanhe

Em meio à rápida adoção das novas ferramentas de inteligência artificial pelas empresas, a demanda por profissionais com conhecimento em IA cresceu exponencialmente nos últimos meses – e já alçou os especialistas no tema para o topo do ranking de "profissões do futuro" elaborado pelo Fórum Econômico Mundial.

Segundo a organização, a expectativa é que a tecnologia seja adotada por 75% das empresas até 2027 e que a procura por especialistas em aprendizado de máquina, inteligência artificial e segurança cibernética cresça pelo menos 30% no mesmo período.

Mas se por um lado os dados são animadores – e abrem um leque de oportunidades para quem souber aproveitá-las –, por outro também colocam luz sobre a necessidade de atualização por parte da força de trabalho atual. “Seis em cada dez trabalhadores precisarão de treinamento antes de 2027, mas apenas metade dos funcionários têm acesso a oportunidades de treinamento adequadas atualmente”, diz o relatório.

Em resposta a essa necessidade urgente de desenvolvimento de habilidades em IA no mercado, e cumprindo com a sua missão de democratizar o acesso à informação, a EXAME apresenta a quinta edição da websérie Carreira em Inteligência Artificial. Virtual e totalmente gratuita, a nova edição da série estreia nesta segunda-feira, 20 de novembro, e fica no ar até o próximo dia 28. Aqueles que acompanharem todos os episódios receberão um certificado para incluir no currículo.

Ainda dá tempo de acompanhar o conteúdo na íntegra! Clique aqui para garantir a sua vaga gratuitamente

Carreira em Inteligência Artificial

Apresentado por Izabela Anholett, diretora de tecnologia da EXAME que já acumula mais de 13 anos de experiência na área, o conteúdo tem como objetivo fornecer, através de contextualização histórica e análise de casos práticos, dicas e insights valiosos para quem deseja ingressar (e se destacar!) neste setor em expansão.

“Se você quer descobrir como aproveitar o início da revolução causada pela Inteligência Artificial para alavancar sua carreira e se tornar um novo profissional, precisa assistir a série”, diz a executiva em um dos vídeos de divulgação do projeto.

“Ao longo de quatro episódios eu vou mostrar o que você precisa fazer para se tornar o profissional estratégico que vai liderar a implementação de projetos de Inteligência Artificial e desenvolver soluções para negócios de todos os tipos, setores e tamanhos”, complementa.

Vale ressaltar que, embora seja crucial que profissionais em IA compreendam bem os conceitos e aplicações da tecnologia, não é necessário dominar técnicas avançadas de programação ou desenvolvimento para se dar bem na área. Prova disso é que o único pré-requisito para participar do treinamento é possuir uma graduação completa em qualquer área de atuação.

Não fique para trás: acompanhe a websérie e dê o primeiro passo para se tornar o profissional mais requisitado do mercado atual!