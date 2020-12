Itaú vai contratar 1.700 especialistas até 2022 – e seleção começa já

Além da mudança de presidência, o Itaú Unibanco também planeja para 2021 a criação de uma estrutura de assessoria de investimento. Com o objetivo de abrir 120 escritórios pelo Brasil, o banco anunciou nesta quinta-feira, 17, o plano de abrir 1.700 vagas de especialistas até 2022. E a seleção de candidatos começa agora.

A nova operação precisa de especialistas em investimentos, que serão responsáveis por ajudar os clientes com suas carteiras de ações.

Para se candidatar, o profissional deve ter conhecimento de produtos financeiros, cenário político e do mercado. O banco também pede certificação mínima do CPA20, e a CFP e a CEA também podem ser exigidas.

Fora a parte técnica, o processo também terá uma atenção para o perfil comportamental dos candidatos. Os recrutadores vão buscar por pessoas intraempreendedoras, com mentalidade centrada no cliente e boa comunicação.

Os contratados terão suporte para desenvolvimento de carreira, uma ajuda para melhorar o atendimento do cliente com conteúdo focado nessas competências comportamentais e técnicas.

O contrato será no regime CLT, com remuneração fixa e variável. A comissão será calculada pelo volume alocado pelo investidor, sem depender do produto escolhido. E as metas serão guiadas pelo volume de recursos captados e a satisfação pelo serviço.

Segundo Luiz Severiano Ribeiro, diretor responsável pela nova área, o banco tem um compromisso pela transparência na remuneração. “Além de um sistema de remuneração isento, acreditamos que esse modelo também incentivará a atitude empreendedora do profissional, que terá autonomia para gerir sua carteira”, comenta.

Confira as vagas e mais detalhes pelo site.