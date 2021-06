Itaú fará evento online de contratação relâmpago para pretos e pardos

Imagina se inscrever para uma vaga agora e já ter data marcada para a entrevista de emprego? O Itaú Unibanco abriu as inscrições para um programa que vai acelerar a contratação de pessoas pretas e pardas na área de tecnologia.

No dia 28 junho, os candidatos inscritos no evento terão conversas online de 30 minutos e podem ser contratados para vagas de nível pleno a sênior nos times de Engenharia de Software back-end e front-end, Mobile, Qualidade e Testes, Scrum Master e Agile Coach.

Antes das entrevistas, os profissionais terão um encontro virtual com o grupo de diversidade Blacks at Itaú, podendo tirar dúvidas e receber dicas dos funcionários do banco.

As oportunidades com vagas abertas e os principais requisitos são:

Analista de Engenharia de Software Back-end : JAVA | .Net | Kotlin | Entre outras

: JAVA | .Net | Kotlin | Entre outras Analista de Engenharia de Software Mobile: iOS e Android - Swift | Java | Kotlin

iOS e Android - Swift | Java | Kotlin Analista de Engenharia de Software Qualidade: Silktest e SilkCentral, ferramentas de qualidade de testes

Silktest e SilkCentral, ferramentas de qualidade de testes Analista de Engenharia de Software Front-end: Angular | React | JavaScript

Angular | React | JavaScript Team Lead / Agile Coach: Metodologias de projetos ágeis (Scrum l Método Kanban l Safe) e conhecimento em Melhoria contínua e suas ferramentas (A3,PDCA, Kaizen)

As inscrições ficam abertas até o dia 20 de junho pelo site da 99 jobs.

