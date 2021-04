Itaú abre 90 vagas para profissionais e estagiários em agências do RJ

O Itaú Unibanco está com cerca de 90 vagas disponíveis na sua rede de agências no estado do Rio de Janeiro, em diversas cidades. As oportunidades são para os cargos de agente comercial, agente de negócios, caixa e estágio, para quem está nos cursos de Administração, Ciências Contábeis ou Economia.

Para as vagas efetivas é necessário possuir a certificação CPA10 ou CPA 20 da Anbima, ensino superior completo ou cursando, nas áreas de Exatas ou Humanas. Pós-graduação ou especialização serão consideradas um diferencial.

Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo link.