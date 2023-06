Itamaraty anuncia novas vagas para concurso público de diplomata. Veja os requisitos

Para quem tem interesse em ingressar na carreira de diplomata chegou a oportunidade do ano. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também conhecido como Itamaraty, divulgou nesta quinta-feira, por meio do Diário Oficial da União, o edital do concurso para diplomatas com 50 vagas.

O salário é de R$ 20.926,98 e as vagas são destinadas da seguinte forma:

37 vagas para ampla concorrência

10 vagas para negros

3 para pessoas com deficiência

Quais são os requisitos?

Alguns dos requisitos para se candidatar ao cargo é ser brasileiro, estar em dia com as suas obrigações eleitorais e (serviço militar – no caso dos homens), ter idade mínima de 18 anos e ter diploma de nível superior de qualquer área reconhecido pelo MEC.

Como a prova é dividida?

Se prepara para colocar em teste os seus idiomas (inglês, espanhol e francês) e seus conhecimentos em história, política, geografia e economia.

1ª FASE: terá uma prova de alternativas com 73 questões sobre Língua portuguesa, Língua inglesa, História do Brasil, História mundial, Política internacional, Geografia, Economia e Direito.

Data provável: 27 de agosto de 2023, em dois períodos: o primeiro, iniciando-se às 9 horas e 30 minutos, com duração de 3 (três) horas; e o segundo iniciando-se às 15 horas, com duração de 3 (três) horas.

2ª FASE: os candidatos aprovados para essa fase terão o desafio de uma prova escrita em português e inglês, também de caráter eliminatório.

Data provável: 16 e 17 de setembro de 2023.

3ª FASE: prova escrita sobre História do Brasil, Geografia, Política Internacional, Economia, Direito, Língua Espanhola e Língua Francesa

Data provável: fase será nos três dias 27 a 29 de outubro de 2023. As provas escritas terão duração de 4 horas cada e serão aplicadas nas capitais onde houver candidatos aprovados na Segunda Fase.

Como se inscrever?

As inscrições poderão ser feitas no site iades.com.br com início no dia 06 de julho até 03 de agosto.

Quando será divulgado os novos diplomatas?

O resultado final no concurso será publicado no Diário Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico iades.com.br, na data provável de 29 de novembro de 2023.