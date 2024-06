Itamaraty anuncia concurso público de diplomata com salário de R$ 20 mil. Veja os requisitos

Para quem tem interesse em ingressar na carreira de diplomata chegou a oportunidade do ano. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também conhecido como Itamaraty, divulgou, por meio do Diário Oficial da União, 50 vagas para o concurso para diplomatas. O salário é de R$ 20.926,98 para o cargo de terceiro secretário.

Quais são os requisitos?

Alguns dos requisitos para se candidatar ao cargo é ser brasileiro, estar em dia com as suas obrigações eleitorais e (serviço militar – no caso dos homens), ter idade mínima de 18 anos e ter diploma de nível superior de qualquer área reconhecido pelo MEC.

O que estudar?

Se prepara para colocar em teste os seus idiomas (inglês, espanhol e francês) e seus conhecimentos em história, política, geografia e economia.

Segundo o Diário Oficial da União, a primeira fase do concurso consistirá de prova objetiva, de caráter eliminatório, composta de questões de:

língua portuguesa;

história do Brasil;

história mundial;

geografia;

língua inglesa;

política internacional;

economia;

direito.

Data provável: O prazo de realização da primeira prova, com relação à data de publicação do edital do concurso, será reduzido para dois meses.

Em breve, o edital será divulgado com prazo para inscrições e demais informações sobre a prova.