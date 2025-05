Isso é o que grandes líderes gostariam de saber no começo da carreira — e que pode te ajudar na sua

Existe uma pergunta que costuma arrancar sorrisos e suspiros de quem chegou longe profissionalmente: “O que você gostaria de saber no começo da sua trajetória?”.

Para quem ouve, a resposta tem o valor de uma bússola. São conselhos simples, mas com o peso da experiência real — aprendizados que não saíram de livros ou cursos, mas de decisões difíceis, erros cometidos e vitórias suadas.

Em um cenário em que jovens profissionais são pressionados a ter sucesso rápido, saber o que líderes experientes gostariam de ter ouvido quando começaram pode ser uma vantagem competitiva — não apenas para fazer escolhas mais conscientes, mas para ganhar tempo e confiança.

1. A carreira não é linear — e tudo bem

Uma das primeiras verdades ditas por quem já percorreu um longo caminho é simples, mas libertadora: não existe um plano perfeito.

Muitos tentaram seguir roteiros engessados de carreira e descobriram, só depois, que os desvios e recomeços foram pontos de virada.

Trocar de área, mudar de empresa, dar alguns passos atrás ou recomeçar do zero não significa fracasso. Significa evolução. Aceitar essa fluidez desde cedo é um diferencial poderoso.

2. “Não saber ainda” é legítimo

A ansiedade por acertar logo pode paralisar quem está no início. Mas a incerteza não é sinal de incompetência — é, na verdade, o solo mais fértil para crescer. Muitos líderes começaram sem saber ao certo o que queriam.

O que os manteve em movimento foi a curiosidade e a disposição para testar, errar e ajustar. Ter dúvidas é normal. O que conta é o quanto se aprende com elas.

3. Autoconhecimento é ativo estratégico

Enquanto muitos profissionais jovens buscam respostas fora, líderes experientes apontam para dentro.

Conhecer seus valores e motivações permite fazer escolhas mais alinhadas e sustentáveis.

Esperar uma crise para começar a se escutar é um erro comum. Quem começa esse processo mais cedo acelera decisões e evita armadilhas. Saber quem você é — e o que quer — é uma vantagem concreta.

4. Protagonismo não se espera — se constrói

A ideia de que alguém vai “entregar” oportunidades é um mito que muitos gostariam de ter superado antes.

Cresce mais rápido quem toma iniciativa sem precisar ser solicitado. Propor soluções e assumir responsabilidades, mesmo diante de incertezas, gera visibilidade — e novas chances de crescimento.

5. Networking é sobre vínculos reais

Relacionamentos fazem diferença — e muito. Mas o que líderes aprenderam na prática é que networking não é colecionar contatos.

É criar conexões genuínas, baseadas em troca e presença. Pessoas lembram de quem foi útil, gentil e confiável em momentos-chave. Essa reputação vale mais do que qualquer título no currículo.

Dê o próximo passo rumo a uma carreira de excelência

A Fundação Estudar criou o Na Prática, um ecossistema completo de desenvolvimento profissional para jovens em início de jornada. Agora, com o apoio do BTG Pactual, o Na Prática amplia seu alcance e reafirma sua missão: formar lideranças transformadoras para o Brasil.

Com isso, oferece o curso Carreira de Excelência, um treinamento gratuito e presencial com certificado, criado para jovens que querem se destacar profissionalmente e acelerar sua trajetória. Com metodologia focada em protagonismo, execução e networking, o curso já ajudou milhares de participantes a conquistarem as melhores oportunidades do mercado.

Ao longo da jornada, você participa de um encontro presencial, aplica os aprendizados em um projeto individual e conclui com uma apresentação online avaliada por profissionais de grandes empresas. Os melhores projetos ainda recebem reconhecimento e prêmios.