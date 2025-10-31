Carreira

Isso é o que grandes líderes fazem quando erram — e por que isso inspira mais

A vulnerabilidade e a presença emocional estão redefinindo o que é liderar com sucesso

Conquistar liberdade profissional é um objetivo alcançável para aqueles que desenvolvem as competências necessárias e escolhem o caminho que melhor se adapta às suas habilidades e interesses. (Getty Images)

Luana Cataldi
Luana Cataldi

Assistente de SEO

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 17h22.

Em vez de perseguir a perfeição, os líderes modernos estão descobrindo que a chave da confiança está em mostrar humanidade. Ser emocionalmente presente, e não impecável, cria conexões genuínas, promove segurança psicológica e fortalece a cultura das equipes. As informações foram retiradas do site The European Business Review.

O que realmente significa liderar com presença emocional

Liderar com presença emocional é estar inteiro em cada interação: consciente das próprias emoções, aberto aos outros e disposto a demonstrar vulnerabilidade quando necessário. Esse tipo de liderança permite que as pessoas se sintam vistas, ouvidas e valorizadas, algo que a busca pela perfeição muitas vezes sufoca.

Em vez de criar distância, a presença emocional aproxima. Ela não significa ser reativo ou sensível demais, mas agir com intencionalidade, autoconsciência e empatia.

A força da diversidade de personalidade

Ferramentas como o modelo E-Colours ajudam líderes a compreender seus próprios comportamentos e os de suas equipes. O método divide perfis em quatro cores principais:

  • Vermelho (Executor): decidido e orientado para a ação
  • Amarelo (Socializador): entusiasmado e comunicativo
  • Azul (Relacionador): empático e colaborativo
  • Verde (Pensador): analítico e estruturado

Cada pessoa é uma combinação única de cores, e entender essas diferenças ajuda líderes a atuar com mais empatia, clareza e motivação. Um líder Vermelho/Amarelo, por exemplo, tende a ser rápido e inspirador, enquanto um Azul/Verde costuma ser mais analítico e emocionalmente atento.

A armadilha da perfeição

A tentativa de ser um líder perfeito pode parecer admirável, mas muitas vezes gera o efeito oposto, como distância, medo de errar e ambientes controladores. Líderes que tentam parecer infalíveis acabam criando equipes que escondem erros, evitam feedbacks e não se sentem seguras para inovar.

Em contraste, líderes emocionalmente presentes dizem coisas como “Não sei, mas vamos descobrir juntos” ou “Cometi um erro e aprendi com isso”. Essas pequenas demonstrações de humanidade constroem confiança e respeito mútuo.

Como transformar reações em respostas conscientes

A técnica de intervenção pessoal ensina líderes a pausar antes de reagir em situações de tensão. O processo é simples:

  1. Reconhecer a emoção que surge (raiva, frustração, defensividade)
  2. Pausar para refletir
  3. Responder com presença e empatia

Essa prática transforma a reação automática em ação intencional, reforçando a conexão em vez do conflito.

Um exemplo prático

Imagine um líder apresentando um projeto quando alguém o contesta em público. Em vez de reagir com autoridade ou ironia, ele pausa e responde “Boa observação, obrigado por trazer isso. Vamos explorar juntos por alguns minutos.” 

Esse gesto simples valida a equipe, demonstra humildade e fortalece a cultura de confiança.

Presença vale mais que perfeição

A perfeição gera acomodação, mas a presença gera comprometimento. Ser líder hoje não é sobre parecer infalível, e sim sobre estar disposto a crescer, escutar e se conectar de verdade.

Na próxima vez que você sentir vontade de ser o líder perfeito, pause e escolha presença em vez de performance. É aí que a verdadeira liderança começa.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

