Irmãos mais novos tendem a ter menos sucesso? Pesquisadores explicam

Durante anos, pesquisadores apontaram que o filho mais velho tende a ganhar mais dinheiro e a ter melhor desempenho em testes cognitivos do que seus irmãos mais novos. Entretanto, os especialistas discordam sobre quais fatores são os maiores impulsionadores dessa tendência. As informações são do Business Insider.

Em um documento de trabalho atualizado, publicado em fevereiro pelo National Bureau of Economic Research, os autores do estudo descobriram que um fator importante estava atrasando os irmãos mais novos: eles tinham maior probabilidade de ficarem doentes quando bebês.

Depois de examinar os dados sobre irmãos primogênitos e mais novos nascidos na Dinamarca entre 1981 e 2017, pesquisadores descobriram que os irmãos mais novos tinham de duas a três vezes mais chances de serem hospitalizados por problemas respiratórios do que os irmãos mais velhos durante o primeiro ano de vida. A disparidade foi maior quando o segundo filho nasceu no outono ou no inverno - quando as doenças respiratórias são mais comuns - e quando os irmãos tinham idades mais próximas.

"Acreditamos que esses padrões são explicados pelo fato de que os bebês com irmãos mais velhos estão mais expostos a vírus, devido ao irmão mais velho, que muitas vezes está em creches coletivas e traz vírus para casa", disse N. Meltem Daysal, professor associado do Departamento de Economia da Universidade de Copenhague e autor do artigo, ao Business Insider.

Além disso, a exposição a doenças pode ter impactos financeiros de longo prazo. Quando os pesquisadores analisaram os rendimentos de crianças nascidas entre 1981 e 1989, na Dinamarca, ficou constatado que, entre os irmãos empregados, os irmãos mais novos ganhavam, em média, 2,4% menos do que os irmãos mais velhos na mesma idade.

Daysal acrescentou que irmãos mais novos que moravam em áreas com taxas mais altas de doenças respiratórias infantis tinham maior probabilidade de precisar de um cuidado especial para a saúde mental na idade adulta. Ela disse que sua pesquisa constatou que a disparidade nos resultados de saúde precoce explicava cerca de 50% da diferença de rendimentos entre irmãos mais novos e mais velhos.

Resultados contestados

Alguns pesquisadores contestaram certas descobertas. Um artigo de 2015, por exemplo, concluiu que as diferenças de QI e personalidade entre irmãos eram muito pequenas.

A maior probabilidade de doenças respiratórias em bebês entre os irmãos mais novos está longe de ser a única explicação que os especialistas levantaram para a disparidade nos resultados.

Em primeiro lugar, é possível que os pais se empenhem menos na criação dos filhos depois do primogênito e que isso possa ter implicações negativas no futuro.

Um estudo realizado em 2017 com homens suecos constatou que, em comparação com os primogênitos, os irmãos nascidos mais tarde gastavam quase uma hora a menos por semana com lição de casa, tinham muito menos probabilidade de ler livros e eram muito mais propensos a passar o tempo assistindo à TV ou jogando no computador. Os pais também relataram passar menos tempo discutindo os deveres escolares com seus filhos nascidos mais tarde.