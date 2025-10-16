Irmãos abandonam Stanford e criam empresa que captam US$ 4,1 milhões com vídeos de IA

Os irmãos Shraman e Shreyas Kar abandonaram a Universidade de Stanford para lançar a Golpo AI, uma startup que utiliza inteligência artificial para gerar vídeos explicativos animados a partir de documentos e comandos de texto. A empresa captou US$ 4,1 milhões em financiamento.

Os irmãos, de 19 e 20 anos, construíram projetos juntos desde a infância e desenvolviam pesquisas no Laboratório de Inteligência Artificial de Stanford antes de serem aceitos na aceleradora Y Combinator.

"Ver que nossos colegas estavam assumindo o risco de largar Stanford para começar seus próprios negócios nos motivou e deu permissão para fazermos o mesmo," disse Shraman Kar, CTO da Golpo, em entrevista ao Business Insider.

A Golpo — que significa "histórias" em bengali — gera vídeos animados no estilo lousa branca (whiteboard) que podem ter até 30 minutos de duração. Os clientes usam estes vídeos para educação, treinamento corporativo, vendas e marketing.

O financiamento foi liderado pela BNVT Capital, com participação da Emergence Capital, Y Combinator e Afore Capital. O capital será direcionado para contratação de equipe de vendas e investimentos em marketing.

Embora a tecnologia de vídeo com inteligência artificial viva um momento de alta com ferramentas como OpenAI Sora e Veo, a Golpo foca em vídeos mais longos e práticos.

"As ferramentas de vídeo de inteligência artificial existentes lutam para soletrar uma palavra corretamente, muito menos para criar um vídeo completo de 10 minutos explicando como funciona o cálculo multivariável," afirmou Shraman Kar.

A Golpo demonstra crescimento rápido. Até o momento, 14 mil pessoas geraram vídeos na plataforma. A empresa já conta com clientes como o Distrito Escolar de Garnet Valley, na Pensilvânia, Estados Unidos, e escritórios da EY. A demanda internacional também aumenta.

A startup gera receita por meio de planos de assinatura, cujos preços são baseados no número de gerações de vídeo e em recursos adicionais, como edição quadro a quadro e interatividade.

