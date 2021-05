Ipiranga tem vagas com salário de R$ 8 mil

O Programa Master Trader Ipiranga está com inscrições abertas até o dia 7 de junho e tem oito vagas, com previsão para início das atividades em julho.

A área de Trading está entre as grandes iniciativas estratégicas da Ipiranga e tem como objetivo trazer o maior volume de produtos com o menor preço, conquistando o maior ganho financeiro ao final do processo, com menor custo de logística/distribuição.

Para participar, os interessados devem ser graduados entre três e cinco anos nos seguintes cursos: Engenharias, Agronomia, Administração, Economia, Matemática, Física, Química, Estatística e áreas afins. Além disso, é preciso ter inglês fluente e possuir experiência profissional em supply chain, logística, comex ou mercado financeiro.

É desejável ter experiência em trading e disponibilidade para trabalhar no Rio de Janeiro. O salário é de R﹩ 8.000,00 e conta com os benefícios como participação nos resultados, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, previdência privada, Dress code livre, entre outros.

As inscrições acontecem por este site e é preciso ficar de olho nas etapas de seleção do processo, que contará com provas online, check up de competências, testes de inglês e Excel e, por último, entrevista com a área de Recursos Humanos e os Gestores.