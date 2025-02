Investidor revela estratégia número 1 para tomar decisões difíceis — 'É algo que você nunca pensou’

Roelof Botha, sócio-gerente da Sequoia Capital, sabe que decisões difíceis podem definir o futuro de uma empresa.

Com anos de experiência investindo em gigantes como YouTube e Instagram, ele percebeu um padrão entre CEOs: muitos se sentem presos entre duas opções, sem enxergar caminhos alternativos.

“Se você se encontrar decidindo entre apenas duas escolhas, talvez precise ampliar a abertura”, afirmou Botha. Para ele, os líderes mais eficazes exploram todas as possibilidades antes de escolher um caminho.

Mas e se houvesse uma forma ainda mais eficiente de tomar decisões? Uma estratégia que reduz riscos, aumenta a precisão e traz impactos positivos para os negócios?

Essa é a chave para decisões estratégicas

Tomar decisões com base em instinto pode ter funcionado no passado, mas, no cenário atual, empresas bem-sucedidas confiam cada vez mais em dados. A capacidade de transformar informações em vantagem competitiva tem nome: inteligência de mercado.

De forma simplificada, inteligência de mercado é o processo de coletar, analisar e interpretar dados para guiar decisões estratégicas.

Seja para definir preços, lançar um novo produto ou entender o comportamento do consumidor, esse método reduz incertezas e aumenta as chances de sucesso.

Como aplicar inteligência de mercado no dia a dia

Se você quer tomar decisões melhores e mais fundamentadas, siga estas três estratégias:

1. Use dados para entender padrões e antecipar tendências

Grandes empresas não esperam que o mercado dite seu próximo passo. Elas analisam dados de consumo, comportamento e concorrência para prever mudanças e agir antes dos outros.

Um exemplo? O varejo online utiliza análise preditiva para ajustar estoques conforme a demanda sazonal.

2. Transforme feedback e métricas em insights estratégicos

Informações de clientes, números de vendas e interações digitais são tesouros para quem sabe interpretá-los.

A Netflix, por exemplo, usa dados de visualização para decidir quais séries renovar, garantindo um portfólio alinhado ao interesse do público.

3. Automatize a coleta e análise de dados

Ferramentas de inteligência de mercado eliminam o trabalho manual e permitem que líderes foquem na tomada de decisão.

Empresas como Amazon e Google utilizam sistemas avançados para processar milhões de pontos de dados e otimizar suas operações em tempo real.

O mercado busca profissionais que sabem tomar decisões com dados

A demanda por especialistas em inteligência de mercado nunca foi tão alta. Empresas de todos os setores buscam profissionais que saibam interpretar informações e tomar decisões baseadas em evidências, não em 'achismos'.

O consenso entre especialistas é claro: o futuro pertence a empresas que transformam dados em estratégia. E, para isso, elas precisam de profissionais capacitados.

Para quem deseja se destacar no mercado e tomar decisões com mais segurança, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência de Mercado, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para liderar o futuro dos negócios.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender:

Como tomar rápidas decisões baseadas em evidências?

Como otimizar processos com base em dados?

Como expandir suas habilidades técnicas e estratégicas para se destacar?

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para não acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

