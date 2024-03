Inteligência Artificial: por onde começar? Especialista mostra caminho para ingressar nesse mercado

Seja para quem está dando seus primeiros passos no mercado de trabalho ou decidiu fazer uma transição de carreira após anos de experiência, não faltam oportunidades no setor de inteligência artificial. E a expectativa é que as vagas nessa área só aumentem.

O relatório ‘Future of Jobs’, do Fórum Econômico Mundial, estima que mais de 75% das empresas devem incorporar ferramentas de IA nos negócios até 2027. Com um cenário tão promissor, não teria como a demanda por profissionais nessa área não aumentar.

Segundo o Linkedin, entre 2022 e 2023, posições para trabalhar com IA mais que triplicaram no Brasil. Além disso, em números globais, o número de vagas em IA cresceu 17% mais rápido na comparação com outros setores.

Quer ingressar no mercado de IA? Especialista dá o caminho

Para sanar as dúvidas de quem deseja entrar nesse mercado, mas não sabe por onde começar, pedimos para Miguel Lannes, coordenador do MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, mostrar o caminho. Confira cinco recomendações.

1. Comece a praticar – da forma como puder

Antes de mergulhar de cabeça em um mercado novo, é preciso se familiarizar com ele. Esse primeiro contato será importante para que os profissionais possam entender se uma carreira na área faz sentido e se possui sinergia com seus objetivos de longo prazo.

“Abra o ChatGPT e comece a fazer perguntas para ele”, recomenda Miguel. “Teste as diferentes ferramentas de IA disponíveis, compare o que cada uma tem de melhor. Tente também usar a inteligência artificial para colocar projetos pessoais em prática”, aconselha.

2. Verifique se as suas as habilidades combinam com o setor

Um relatório da Microsoft apontou as habilidades necessárias para trabalhar com IA: julgamento analítico, flexibilidade, inteligência emocional e curiosidade intelectual foram as mais citadas. Ficar de olho nessas características é bastante válido para entender se a área combina com os interesses pessoais de cada profissional. Mas lembre-se: não são pré-requisitos, mas indicadores para entender se há (ou não) inclinação para a área.

3. Construa sua reputação digital

Construir uma reputação digital e estabelecer conexões na área de inteligência artificial requer tempo, esforço e consistência, mas, ao mesmo tempo, pode ser bastante positivo (afinal, quem não é visto não é lembrado). “Uma boa reputação digital pode abrir portas para oportunidades”, garante Miguel, que recomenda alguma iniciativas:

Crie um perfil profissional em plataformas profissionais como LinkedIn;

Publique regularmente conteúdo relacionado à IA;

Utilize ferramentas de IA para produzir textos relevantes sobre o tema;

Junte-se a fóruns e compartilhe seus conhecimentos para aprender com os outros;

Escreva textos para as redes sociais mostrando seu conhecimento na área.

Dessa forma, fica mais fácil se destacar como um profissional no mercado de IA.

4. Procure por treinamentos para se capacitar

É comprovado que profissionais com habilidades atualizadas e uma educação sólida são mais atrativos para empregadores. Por isso, investir na capacitação profissional é um passo importante para manter-se relevante no mercado. “Procure por instituições sólidas e por pessoas que trabalham com isso há muito tempo”, alerta o especialista.

De olho nisso, a EXAME desenvolveu a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro. Com o objetivo de preparar profissionais de diferentes áreas para liderar projetos em IA, as aulas serão transmitidas em um formato 100% virtual e gratuito. Ao final dos episódios, os participantes receberão um certificado de conclusão para incluir no currículo.

5. Estabeleça conexões com entusiastas da área

Estabelecer conexões com entusiastas da área pode ser muito benéfico para expandir conhecimentos, compartilhar ideias e até mesmo encontrar oportunidades de emprego. A recomendação do especialista é juntar-se a grupos de discussão nas redes sociais, participar de eventos do setor e inscrever-se em cursos online. Dessa maneira, é possível criar uma rede valiosa de contatos que podem abrir portas para oportunidades futuras.

Capacite-se em IA: série ensina como conquistar carreira na área

Para preparar profissionais que buscam alavancar a carreira com IA, a EXAME desenvolveu a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro. Trata-se de um treinamento virtual e gratuito, apresentado pela diretora de tecnologia da EXAME, Izabela Anholett, e com direito a certificado exclusivo de participação para incluir no currículo.

Além disso, não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades com programação para participar. O único pré-requisito é possuir graduação completa em qualquer área de atuação. Para acompanhar, inscreva-se clicando aqui.

