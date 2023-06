Inteligência artificial chegou, e agora? Curso com vagas gratuitas ensina a usar IA nos negócios

O avanço da inteligência artificial e seu impacto nos negócios e no mercado de trabalho são inegáveis, a ponto de até os seus próprios desenvolvedores adotarem uma posição de cautela em relação à nova tecnologia. Diversos estudos apontam para a criação de um novo mercado e de novas vagas de emprego tendo a inteligência artificial como protagonista. É similar ao que aconteceu com a popularização da internet, que deu origem a novos negócios e a uma economia digital.

Com um potencial tão grande de mudança, é comum que muitos executivos, empresários e gestores se questionem sobre o que fazer diante da era da inteligência artificial. Pensando em ajudar esses líderes a usar a IA a favor de suas empresas e seus resultados, a EXAME liberou algumas vagas gratuitas para o curso de Inteligência Artificial aplicada aos negócios.

Os interessados devem consultar a disponibilidade das vagas e fazer a inscrição na página oficial do curso clicando aqui. Os participantes recebem um certificado de participação para adicionar ao currículo.

Marcado para começar dia 19 de junho, o curso é destinado a empresários, executivos, gestores e líderes que querem entender maneiras de usar a inteligência artificial para benefícios de negócios e das empresas em que atuam. Serão abordados:

O cenário atual da inteligência artificial

As principais ferramentas para o dia a dia e como usá-las na prática

Quais empresas já estão utilizando e qual é o resultado

O caminho para aplicar na sua própria empresa ou equipe

O conteúdo será ministrado pelo especialista Miguel Lannes Fernandes, Diretor de Tecnologia da Witseed, uma empresa de educação corporativa digital e inovadora. Fernandes tem graduação em Engenharia da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é um programador que gosta de escrever códigos que facilitam a vida das pessoas.

Já atuou como engenheiro de softwares, gerente de produtos e professor. Hoje, além de CTO na Witseed, Miguel é fundador da Inventos Digitais, uma catalisadora de ideias, que ajuda startups a tirarem seus projetos do papel.

Curso de Inteligência Artificial EXAME: saiba mais informações aqui.

Inteligência artificial nos negócios

Apesar de ser uma tecnologia recentemente popularizada, a inteligência artificial tem uma velocidade de evolução exponencial e, por isso, muitas empresas já se movimentam para aplicá-la aos seus negócios. De acordo com o estudo Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, 75% das empresas participantes ou já estão incorporando a IA na prática ou o farão em breve.

Além da urgência do tema, um grande impulsionador do interesse das instituições pela tecnologia é o resultado. Segundo um levantamento do Boston Consulting Group (BCG) e do MIT, 55% das empresas registraram aumento nos lucros com o uso da inteligência artificial. Um outro estudo mostrou que funcionários que usaram a chamada IA generativa conseguiram realizar seu trabalho até 35% mais rápido (Universidade de Stanford e MIT).

Aprenda a usar a inteligência artificial para dobrar os resultados da sua empresa