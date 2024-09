Inteli abre processo seletivo para graduação em tecnologia e liderança; inscrições vão até 20/10

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), uma faculdade sem fins lucrativos fundada em 2019 pelos empresários André Esteves e Roberto Sallouti, sócios do BTG Pactual.

Serão 200 vagas disponíveis para graduação nos seguintes cursos:

Engenharia de Computação;

Engenharia de Software;

Ciência da Computação;

Sistemas de Informação;

ADM Tech.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Inteli até o dia 20 de outubro. Podem participar todos aqueles com Ensino Médio completo ou previsão de conclusão para o final de 2024.A taxa de inscrição é de R$ 200.

O Inteli é a única faculdade do Brasil com metodologia 100% baseada em projetos. Isso significa que todo aprendizado é feito com a mão na massa. Os alunos aprendem enquanto resolvem problemas complexos para grandes empresas, como Uber, Ambev, BTG Pactual e Meta. Clique aqui para mais informações.

Processo seletivo

O Inteli tem se destacado no cenário educacional brasileiro pela excelência e inovação, mas também por seu processo seletivo inovador. Fugindo dos padrões tradicionais, a seleção busca identificar o potencial dos candidatos de maneira mais ampla e inclusiva.

A seleção para o próximo período letivo será dividida em três etapas principais, todas podendo ser realizadas de forma 100% online. Veja a seguir quais são.

1. Prova

Na primeira etapa do processo seletivo do Inteli, os candidatos passarão por uma experiência personalizada, enfrentando a primeira prova adaptativa do Brasil, que é totalmente autoral, seguindo modelos americanos de seleção e que pode ser realizada remotamente ou no campus da instituição.

O desafio consiste em resolver 20 questões de matemática e lógica em até 2 horas, testando as habilidades em um ambiente inovador e sob medida para cada candidato.

2. Perfil

Na segunda etapa do processo seletivo, o Inteli busca conhecer a pessoa por trás do candidato, incentivando a expressão das motivações, conquistas e objetivos de vida – um formato muito semelhante aos processos seletivos do exterior.

“Criamos um modelo de avaliação holístico que vai muito além de uma prova, valorizando o talento, as habilidades e o desempenho de cada um dos candidatos”, diz o site oficial da instituição.

Os candidatos devem escrever duas redações dissertativas sobre temas propostos pela instituição e apresentar atividades extracurriculares e méritos obtidos ao longo de sua trajetória, permitindo uma visão mais completa de seu perfil pessoal e acadêmico.

3. Projetos

Na terceira etapa do processo seletivo, o Inteli busca identificar o potencial de liderança dos candidatos por meio de uma dinâmica de grupo. Os participantes receberão um tema previamente para estudo, que será discutido coletivamente durante a atividade.

O objetivo é avaliar habilidades de pensamento crítico, comunicação e colaboração, fundamentais para o perfil de liderança que a instituição valoriza em seus futuros alunos.

‘É um processo que olha você como pessoa’, diz aluna

Yasmin Passos, aluna do Inteli, descreveu o processo seletivo da instituição como uma experiência que vai além da simples avaliação de conhecimentos técnicos.

Para ela, o diferencial está no fato de que o Inteli avalia o candidato de forma integral, considerando não apenas o desempenho em provas, mas também a trajetória de vida, as experiências pessoais e as habilidades interpessoais.

"Eles olham você como pessoa. Claro que conhecimento é importante, mas não é só isso. Avaliam tudo o que você faz, como você pensa, trabalha em grupo e isso é parte da metodologia daqui," afirmou Yasmin.

Ela ressaltou ainda que o processo seletivo foi uma oportunidade de mostrar não só suas capacidades acadêmicas, mas também quem ela é como indivíduo, o que a marcou profundamente e reforçou seu desejo de estudar em uma instituição que valoriza o desenvolvimento integral dos seus alunos.

