Instituto Pactuá forma nova geração de líderes negros com apoio da EXAME Saint Paul

Nesse sexta-feira (11), acontece a formatura da 3ª turma do Programa de Mentoria do Instituto Pactuá em parceria com a EXAME Saint Paul.

Mais de 100 lideres negros estarão reunidos para celebrar a conclusão desta edição do Programa de Desenvolvimento de Lideranças Negras, que tem como objetivo impulsionar profissionais negros a cargos de alta liderança por meio de aulas teóricas e mentorias práticas.

O evento acontecerá na sede da Natura que, além de receber a formatura, se comprometeu institucionalmente com o avanço da diversidade racial.

Instituto Pactuá

Criado por executivos negros que já ocupavam cargos de alta liderança e se recusavam a continuar sendo exceções, o Instituto Pactuá nasceu com um propósito claro: abrir caminhos para que mais pessoas negras cheguem ao topo das organizações.

Anderson Assunção, cofundador e ex-presidente executivo do Instituto, relembra que, há cerca de cinco anos, quando ele e alguns amigos já ocupavam altos cargos, começaram a debater: “o que seria preciso fazer para que nós não fossemos as únicas pessoas negras em posições de alta liderança nas organizações?”.

“Criamos um programa de mentorias com a intenção principal de apoiar esses mentorados para que nem todas as dificuldades pelas quais nós mentores passamos no passado se repetissem”, explica Anderson.

Em apenas quatro anos, o Instituto já impactou mais de 500 profissionais negros e viu seu programa de mentoria crescer de 14 para 91 duplas na última edição — e chegará a 150 duplas na próxima.

Mentoria representativa

Mais do que aconselhamento técnico, o Programa de Mentoria do Pactuá promove o compartilhamento de experiências e superações.

Ana Clara Silva, líder do comitê de pessoas do Instituto, resume bem esse diferencial: “quando a gente fala de mentoria para pessoas negras e realizada por pessoas negras é uma oportunidade de ampliar muito o impacto”.

Ela ainda explica que os mentores conseguem oferecer orientações mais eficazes justamente porque já passaram por situações semelhantes. “Olha, você vai virar à direita, cuidado, ali tem um buraco. Eu sei, porque já caí nesse buraco”, exemplifica a líder.

"A gente precisa ser incansável nas nossas escolhas pra gente construir a sociedade que a gente sonha, onde todos tenham espaços e oportunidades para estar em qualquer lugar independente da cor da sua pele" Ana Clara Silva, líder do comitê de pessoas do Instituto Pactuá

História de transformação

O impacto se traduz não apenas em conhecimento, mas em pertencimento. Rafaela Flávia Santos, gerente de recursos humanos na Natura, conta como foi sua experiência sendo uma das mentoradas.

Sua mentoria focou principalmente em carreira, cultura e desafios corporativos voltados para a liderança.

Para Rafaela, a parte mais impactante do programa foi o olhar cuidadoso de seu mentor, Luiz Gustavo de Andrade, não apenas para seu lado profissional, mas também para o pessoal enquanto mulher negra e mãe de duas meninas.

“Eu já tinha passado anteriormente por outros processos de mentoria, mas fazer com um homem negro foi bastante diferente para mim”, conta Rafaela. “Primeiro porque a gente não está acostumado a encontrar pessoas negras em posições de liderança e porque nossos desafios são diferentes dos quais executivos brancos naturalmente passam, né?”.

Rafaela ainda comenta que vê um grande alinhamento entre o propósito do Instituto Pactuá e da Natura, que hoje recebe a formatura do programa graças à ponte feita pela profissional.

"Como executiva de recursos humanos, eu tenho trabalhado ativamente para aumentar a diversidade no ambiente de trabalho e, especialmente, nas posições de liderança" Rafaela Flávia Santos, gerente de RH da Natura

Formação executiva para impulsionar carreiras

O Programa de Desenvolvimento de Lideranças Negras, em parceria com a EXAME Saint Paul, nasceu com o objetivo de complementar o trabalho de mentorias do Instituto Pactuá com uma formação executiva estruturada, com conteúdos estratégicos pensados sob medida para os desafios vividos por líderes negros em ascensão.

As aulas ocorreram de forma presencial na Saint Paul Escola de Negócios e abordaram temas como liderança estratégica, comunicação, finanças, inovação, ancestralidade e inteligência artificial com metodologias ativas, estudos de caso e avaliações.

