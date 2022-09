Instituto D’Or oferece bolsas de U$ 32 mil para pós-doutorado em universidade de Israel

O Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), organização sem fins lucrativos, em parceria com o Instituto Weizmann de Ciências, está com três bolsas de estudo para programas de pós-doutorado em Israel.

A iniciativa, batizada de Weizmann-IDOR Pioneer Science Fellowship, é exclusiva para brasileiros das áreas de Matemática, Física, Química e Biologia que desejem desenvolver projetos de pesquisa com interfaces com as Ciências da Vida e da Saúde.

Uma das premissas centrais do programa é oferecer condições atraentes de carreira para os pesquisadores que optarem por retornar ao Brasil após a conclusão do treinamento.

Como vai funcionar o Weizmann-IDOR Pioneer Science Fellowship?

As bolsas do programa têm duração de 3 anos no campus do WIS, em Rehovot, Israel, onde o inglês é o idioma predominante.

A bolsa terá valor anual de U$32 mil (incluindo gastos com viagem) e será custeado pelo Instituto Weizmann. Os candidatos selecionados receberão a bolsa por 3 anos.

Os bolsistas selecionados terão a oportunidade de adquirir treinamento avançado e participar de atividades científicas conjuntas entre o WIS e o Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), instituição brasileira sem fins lucrativos voltada para o desenvolvimento científico e da saúde.

Quais os pré-requisitos para Weizmann-IDOR Pioneer Science Fellowship?

Os principais requisitos para participar são:

• Cidadania ou residência brasileira;

• Excelência acadêmica comprovada;

• Doutorado ou grau de MD (graduação em Medicina) de uma instituição de ensino superior credenciada - obtido até quatro anos antes da data de inscrição para esta bolsa; ou uma confirmação da instituição acerca do cumprimento dos requisitos de doutorado, incluindo a apresentação de uma tese;

• Plano de pesquisa em Matemática, Física, Química ou Biologia com interfaces com as Ciências da Vida e da Saúde;

• Texto de uma página sobre a visão do(a) candidato(a) de como gostaria de atuar para promover a pesquisa científica de fronteira no Brasil após completar seus estudos e pesquisas no Instituto Weizmann

Como se candidatar no processo seletivo do Weizmann-IDOR Pioneer Science Fellowship

Para se candidatar, os interessados devem buscar a aceitação de um cientista do Instituto Weizmann em cujo laboratório eles gostariam de realizar pesquisas (os e-mails de contato podem ser encontrados no site da instituição).

Paralelamente, devem enviar uma inscrição formal para calls.fgs@weizmann.ac.il, colocando como assunto “Weizmann-IDOR Pioneer Science Fellowship”.

As inscrições vão até 14 de outubro e podem ser feitas pelo site do Instituto Weizmann. Mais detalhes sobre o programa também estão disponíveis no site do IDOR.

