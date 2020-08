Instituto abre 16.000 vagas para cursos online e gratuitos de tecnologia

Após o sucesso na expansão dos cursos online e gratuitos durante a pandemia, o Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação (IGTI) lança hoje dez novas modalidades de bootcamps na área de tecnologia da informação.

O IGTI abriu 16.000 vagas distribuídas entre 22 cursos online. O modelo de bootcamp é ideal para quem busca uma formação profissionalizante, para em um curto tempo poder entrar no mercado de trabalho. Na EXAME Academy, o curso exclusivo de introdução ao Data Science e Python oferecido pela escola de programação Let’s Code segue esse modelo.

Durante a quarentena, o IGTI teve o desafio de ajustar seu negócio para sair de 3.000 para 30.000 alunos. De acordo com Vinicius Bozzi, CEO do IGTI, eles encontraram um novo modelo sustentável para o negócio oferecendo cursos de qualidade e gratuitos, com os alunos pagando apenas uma baixa taxa de matrícula.

“Na primeira semana da quarentena, a gente tomou coragem para ampliar nosso público. A cada bootcamp, a empresa atingia 15.000 inscritos, mas só colocava 200 alunos para dentro. Com todos passando a aprender à distância durante a pandemia, arriscamos ao tornar o curso gratuito e ampliando o número de alunos para custear”, explica ele.

O CEO comenta que existe um top 3 de cursos mais procurandos. O primeiro é na área de ciência de dados, machine learning e business inteligence. Depois, aparece o desenvolvimento full stack. Em terceiro, fica segurança da informação.

Mas existem diversas demandas por habilidades do futuro em torno da transformação digital do mercado, entre os cursos com vagas abertas, há também formações em educador 4.0, gerente de projetos, profissional de transformação digital e analista de marketing digital.

Os cursos duram dois meses e têm uma abordagem prática e intensiva. Para se inscrever, os alunos devem ter mais de 18 anos e obter qualificação em uma prova online de lógica e fundamentos de programação. Não há mensalidade, mas os selecionados pagam a taca de matrícula de 100 reais.

As inscrições podem ser feitas até 4 de setembro pelo site.