INSS abre 1.600 vagas de estágio para estudantes do ensino médio, técnico e superior

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) abriu processo seletivo de estágio com 1.600 vagas para estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior.

A jornada de estágio poderá ser de 04 ou 06 horas diárias, totalizando 20 ou 30 horas semanais – o horário será definido pelo Instituto de acordo com a necessidade.

Quais são os benefícios?

Para estudantes do Ensino Médio e Técnico:

Bolsa-auxílio de R$ 486,05 (para 4 horas de trabalho) e de R$ 694,36 (para 6 horas de trabalho);

Auxílio transporte:R$10,00 por dia.

Para Ensino Superior:

Bolsa-auxílio de R$ 787,98 (para 4 horas de trabalho) e R$ 1.125,69 (para 6 horas de trabalho);

Auxílio transporte:R$10,00 por dia.

Quais são os requisitos?

Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos,

Ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no país;

Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;

Está regularmente matriculado, com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas Instituições de Ensino de nível médio, técnico ou superior,

Residir na mesma cidade do local de estágio escolhido.

Como se inscrever?

Para ver as vagas disponíveis por cidade e realizar as inscrições acesse o site do CIEE até dia 31/12.