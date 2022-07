Insper e fintech isaac oferecem curso gratuito de Gestão Financeira para diretores de escolas

O isaac, plataforma de serviços financeiros para escolas, se juntou ao Insper para lançar um curso gratuito de Gestão Financeira para diretores de escolas.

O programa, 100% on-line, terá duração de 4 dias e vai capacitar os participantes para enfrentar os desafios econômicos e de gestão que impactam o setor da educação.

O programa aborda temas estratégicos como precificação de mensalidades, gestão de custos e fluxo de caixa.

A professora do curso é a Rina Xavier Pereira, Coordenadora de Educação Executiva do Insper, que já atuou como docente escolar gerenciando escolas.

As vagas são limitadas a 120 no total e as inscrições vão até esta quinta, 21 de julho, pelo site do programa.

"Estamos muito felizes em oferecer qualificação a gestores escolares sobre um tema tão determinante para a sustentabilidade da escola. Tornar a gestão financeira mais simples é uma das missões do isaac, e fazer com que Diretores e Diretoras escolares estejam preparados para lidar com as complexidades do setor, também faz parte do nosso objetivo", diz Luis Antonio Laurelli, Diretor Educacional do isaac.

