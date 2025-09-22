Inscrições para trainee da Rede D'Or Sulamérica terminam nesta segunda; veja como participar

O Programa Trainee Rede D’Or e SulAmérica fecha suas inscrições nesta segunda-feira, 22.

A gigante do setor de saúde aceita todos os cursos superiores, desde que formados entre julho de 2021 e dezembro de 2025. Na última edição, foram mais de 60 mil inscritos. A contratação é modelo CLT e o início está previsto para janeiro de 2026.

Quem pode participar?

Serão aceitos candidatos de todos os estados do Brasil e de todos os cursos de graduação.

Os requisitos são: ter formação entre julho de 2021 e dezembro de 2025, ter disponibilidade para viagens durante o programa e ter mobilidade para residir em outras cidades após o término dele.

A intenção da rede foi maximizar a diversidade no programa de trainees.

Modelo de trabalho e benefícios

A Rede D'Or e SulAmérica oferece como benefícios aos trainees:

Salário competitivo

Plano de saúde

Plano Odontológico

Seguro de vida

Vale-alimentação e vale-refeição

Auxílio-transporte

Participação nos lucros e resultados

Auxílio-viagem ao longo do programa (exclusivo Rede D’Or)

Auxílio-transferência caso haja mudança de estado após o programa (exclusivo Rede D’Or)

Desconto em instituições de ensino e idiomas

Acesso aos treinamentos da Universidade Corporativa

Desconto em Academias

Clube de Parcerias Rede D’Or

Como se inscrever?

A segunda é o último dia de inscrições para o processo seletivo pelo link: Programa de Trainee - Trabalhe conosco - Rede D'Or