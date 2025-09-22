Carreira

Inscrições para trainee da Rede D'Or Sulamérica terminam nesta segunda; veja como participar

O programa busca preparar jovens talentos para se tornarem as futuras lideranças da empresa.

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13h21.

O Programa Trainee Rede D’Or e SulAmérica fecha suas inscrições nesta segunda-feira, 22.

A gigante do setor de saúde aceita todos os cursos superiores, desde que formados entre julho de 2021 e dezembro de 2025. Na última edição, foram mais de 60 mil inscritos. A contratação é modelo CLT e o início está previsto para janeiro de 2026.

Quem pode participar?

Serão aceitos candidatos de todos os estados do Brasil e de todos os cursos de graduação.

Os requisitos são: ter formação entre julho de 2021 e dezembro de 2025, ter disponibilidade para viagens durante o programa e ter mobilidade para residir em outras cidades após o término dele.

A intenção da rede foi maximizar a diversidade no programa de trainees.

Modelo de trabalho e benefícios

A Rede D'Or e SulAmérica oferece como benefícios aos trainees:

  • Salário competitivo
  • Plano de saúde
  • Plano Odontológico
  • Seguro de vida
  • Vale-alimentação e  vale-refeição
  • Auxílio-transporte
  • Participação nos lucros e resultados
  • Auxílio-viagem ao longo do programa (exclusivo Rede D’Or)
  • Auxílio-transferência caso haja mudança de estado após o programa (exclusivo Rede D’Or)
  • Desconto em instituições de ensino e idiomas
  • Acesso aos treinamentos da Universidade Corporativa
  • Desconto em Academias
  • Clube de Parcerias Rede D’Or

Como se inscrever?

A segunda é o último dia de inscrições para o processo seletivo pelo link: Programa de Trainee - Trabalhe conosco - Rede D'Or

