Inscrições para trainee da Rede D'Or Sulamérica terminam nesta segunda; veja como participar

Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13h21.
O Programa Trainee Rede D’Or e SulAmérica fecha suas inscrições nesta segunda-feira, 22.
A gigante do setor de saúde aceita todos os cursos superiores, desde que formados entre julho de 2021 e dezembro de 2025. Na última edição, foram mais de 60 mil inscritos. A contratação é modelo CLT e o início está previsto para janeiro de 2026.
Serão aceitos candidatos de todos os estados do Brasil e de todos os cursos de graduação.
Os requisitos são: ter formação entre julho de 2021 e dezembro de 2025, ter disponibilidade para viagens durante o programa e ter mobilidade para residir em outras cidades após o término dele.
A intenção da rede foi maximizar a diversidade no programa de trainees.
A Rede D'Or e SulAmérica oferece como benefícios aos trainees:
A segunda é o último dia de inscrições para o processo seletivo pelo link: Programa de Trainee - Trabalhe conosco - Rede D'Or