Inscrições para o concurso do Superior Tribunal Militar terminam hoje; salário é de até R$ 14,8 mil

As inscrições para o concurso público do Superior Tribunal Militar (STM) se encerram nesta sexta-feira, 28 de março de 2025, às 18h. Os interessados devem realizar a inscrição no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca organizadora do certame.

São oferecidas 80 vagas imediatas para candidatos com nível superior, distribuídas entre os cargos de analista judiciário e técnico judiciário, com remuneração inicial de até R$ 14,8 mil. As oportunidades abrangem diferentes áreas, incluindo administração, tecnologia da informação, comunicação social, contabilidade, entre outras.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e os salários variam entre R$ 9.052,51 e R$ 14.852,66. O concurso também prevê 20% das vagas para negros, 5% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo será composto por três etapas: provas objetivas para todos os cargos, prova discursiva para os cargos de analista judiciário e teste de aptidão física para o cargo de técnico judiciário – área administrativa (especialidade agente da polícia judicial).

O concurso oferece vagas em diferentes cidades, como Brasília (DF), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), e outras localidades.

As provas objetivas e discursivas ocorrerão em 1º de junho de 2025, com locais de prova divulgados em 16 de maio de 2025. O resultado final deve ser publicado até 30 de junho de 2025.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Confira o cronograma completo abaixo e não perca essa oportunidade de se candidatar a um cargo no STM.