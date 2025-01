Inscrições para concurso do MPU começam nesta segunda, 13; veja horário e como participar

As inscrições para o concurso do Ministério Público da União (MPU) estarão abertas a partir das 16h desta segunda-feira, 13. Os interessados devem entrar no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame. No total, são 152 vagas para o cargo de Analista e Técnico do MPU com ensino superior e os aprovados poderão ser convocados no prazo de até dois anos, período de validade do certame. Os salários chegam a até R$ 14 mil.

O prazo final para se candidatar é 27 de fevereiro. Para validar a participação, é preciso fazer o pagamento da taxa de inscrição de R$ 95,00 para o cargo de técnico e R$ 120,00 para quem deseja se tornar analista até a data limite de 28 de fevereiro.

Para quem se encaixa em critérios socioeconômicos, como membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico, e doadores de medula óssea, há a possibilidade de pedir isenção da taxa. Essa solicitação deverá ser feita de 13 a 15 de janeiro, também na página da FGV.

A prova será aplicada no dia 4 de maio, entre 8h às 12h30 para os candidatos a analista. Já os concorrentes a técnico realizarão os exames das 15h às 19h30.

Distribuição das vagas

O concurso MPU 2025 tem concorrência regional, isso significa que os candidatos precisarão informar o estado que estão concorrendo, conforme a distribuição das vagas disponível no edital.

Considerando os cargos, a distribuição no país ficou da seguinte forma:

Técnico de administração - 1 vaga em cada capital do país e 30 para o Distrito Federal;

Técnico policial institucional - 1 vaga para Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins;

Técnico de enfermagem - 1 vaga para o Distrito Federal;

Analista de direito - 1 vaga em cada capital do país e 30 para o Distrito Federal;

Analista especializado - 1 vaga para o Distrito Federal em cada especialidade;

Vagas para pretos e pardos

Segundo o edital, 20% das vagas serão reservadas para quem se declarar preto ou pardo na inscrição, seguindo a Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014, e da Resolução CNMP nº 170, de 13 de junho de 2017.