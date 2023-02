Inscrições para concurso do Banco do Brasil encerram-se nesta sexta-feira; salário é de R$ 3,6 mil

Nesta sexta-feira, 24, encerram-se as incrições para o concurso público do Banco do Brasil que está com 6 mil vagas abertas.

O edital, publicado em dezembro, prevê a contratação de 4.000 vagas para início imediato e 2.000 para cadastro de reserva. Há oportunidades disponíveis para todos os estados e o Distrito Federal.

A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia.

Para concorrer é preciso ter ensino médio completo, e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação.

Qual o salário do concurso do Banco do Brasil?

De acordo com o edital do Concurso, o salário inicial mensal dos aprovados será de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais.

Além disso, também há a oferta dos seguintes benefícios:

participação nos lucros ou resultados;

vale-transporte;

auxílio-creche;

ajuda alimentação/refeição;

auxílio a filho com deficiência;

previdência complementar;

acesso à plano de saúde,

plano odontológico.

Quando vai ser o concurso do Banco do Brasil?

As provas estão previstas para serem realizadas no dia 23 de abril. Entre o conteúdo que será abordado estão questões de: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Atualidades do Mercado Financeiro, Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Tecnologia da Informação.

Como se inscrever no Concurso do Banco do Brasil?

As inscrições devem ser feitas pelo site da Cesgranrio de 23 de dezembro de 2022 a 24 de fevereiro de 2023 e têm valor de R$ 50,00. O edital pode ser acessado aqui.

No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a UF e a cidade de realização das provas.

