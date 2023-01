Inscrições para concurso da Receita Federal terminam nesta semana; veja o que você precisa saber

Os interessados devem se inscrever até às 16h do dua 19 de janeiro de 2023. As taxas de inscrição são de R$ 115 (analista tributário) e R$ 210 (auditor fiscal). Para realizar a inscrição é preciso acessar o site da FGV.

A emissão do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), para o pagamento da taxa de inscrição, estará disponível até as 16h do dia 20 de janeiro de 2023. Depois disso,o recurso sairá do ar do site da FGV.

Quem pode participar do concurso público da Receita Federal?

Para participar do processo seletivo é preciso cumprir os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa;

CPF;

estar em pleno gozo dos direitos políticos e quite com as obrigações eleitorais;

ter aptidões física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por junta médica oficial;

idade mínima de 18 anos completos na data da posse.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.