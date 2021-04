Inep: 43% das instituições públicas de ensino superior têm notas altas

Quatro em cada dez instituições públicas de ensino superior obtiveram as notas mais altas em uma avaliação federal de qualidade; já entre as privadas, 21% alcançaram esse patamar. Os dados sobre o desempenho das instituições de ensino superior foram divulgados nesta sexta-feira, 23, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC).

Foram avaliadas mais de 2 mil instituições em todo o País. Os indicadores de qualidade são expressos pelo Índice Geral de Cursos (IGC), em uma escala de 1 a 5, sendo 5 a nota máxima e as notas 1 e 2 consideradas "insuficientes".

Entre as 245 universidades públicas avaliadas, 107 (44%) alcançaram as notas 4 e 5 no IGC, as mais altas. Já entre as 1.821 instituições particulares de ensino avaliadas, 386 chegaram aos índices 4 e 5, o que corresponde a 21% dos cursos desse tipo avaliados. Só 28 das particulares alcançaram a nota máxima.

As instituições públicas federais são as que têm o melhor desempenho. Quase 71% das instituições de ensino superior desse tipo estão nas faixas 4 e 5. Nenhuma instituição pública obteve nota 1. Já entre as privadas, 6 ficaram com nota 1 e 232 tiveram nível 2.

Considerando a totalidade de instituições avaliadas, apenas 2% obtiveram nota máxima. Em números absolutos, 46 instituições alcançaram o maior IGC. A maior parte do total de instituições de instituições de ensino avaliadas (68%) ficou na faixa 3. A nota 4 abarcou um quinto (22%) das faculdades e universidades e a nota 2, 12,1%.

Em termos relativos, os Estados de Espírito Santo, Rio e Rio Grande do Norte tiveram os melhores resultados no IGC 2019. Eles obtiveram 9,2%, 6,7% e 4,2% de suas instituições, respectivamente, com nota 5. Já o Rio Grande do Sul, o Ceará e o Distrito Federal tiveram o maior número proporcional de instituições com IGC 4.

O cálculo para chegar ao IGC leva em conta a média do Conceito Preliminar de Curso (CPC), considerando o último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), prova aplicada para quem está terminando o curso. Também foi considerada a média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação e a distribuição dos estudantes entre as diferentes etapas de ensino superior (graduação ou pós).

Os dados do IGC subsidiam a definição de políticas públicas para a área e podem servir de critério para a autorização de oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu a distância.

Veja a lista das faculdades e universidades que obtiveram nota máxima:

Escola Brasileira de Economia e Finanças

Escola de Ciências Sociais

Escola de Economia de São Paulo

Instituto Militar de Engenharia

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas

Faculdade Fucape

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Escola de Direito de São Paulo - FGV Direito SP

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Instituto Nacional de Ensino Superior e Pós-Graduação Padre Gervásio

Faculdades EST

Faculdade de Direito de Vitória

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Escola de Matemática Aplicada

Faculdade Norte Capixaba de São Mateus

Faculdade São Leopoldo Mandic

Faculdade de Teologia de São Paulo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Faculdade do Espírito Santo

Universidade Federal do Sul da Bahia

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp)

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Faculdade São Geraldo

Escola de Direito do Rio de Janeiro

Universidade Federal de Viçosa

Universidade Federal de São Carlos

Universidade Federal de Lavras

Escola de Administração de Empresas de São Paulo

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Faculdade Fipecafi

Faculdade de Balsas

Fundação Universidade Federal do ABC

Universidade Federal do Paraná

Faculdade Católica do Rio Grande do Norte

Faculdade Ari de Sá

Faculdade Cristã de Curitiba

Faculdade de Castelo - Multivix Castelo

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

Centro Universitário Brasileiro

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa São Paulo

Faculdade Escola Paulista de Direito

Faculdade de Tecnologia Saint Paul

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto